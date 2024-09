Alors que Palworld est désormais dans le viseur de The Pokémon Company et Nintendo, qui ont décidé de porter plainte contre Pocketpair pour « atteinte à de nombreux droits de brevets », Pokemon Ecarlate & Violet continue tranquillement sa petite vie. Un épisode très populaire qui s'est déjà écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, collant ainsi de très près aux ventes de Pokémon Épée et Bouclier. Pour remercier cette large communauté de chasseurs et de chasseuses, de nouveaux cadeaux sont toujours disponibles. Mais attention, certains expirent dans quelques jours.

Des cadeaux à récupérer sur Pokemon Ecarlate et Violet

Pokemon Ecarlate & Violet est très généreux en ce moment puisque plein de contenus gratuits sont accessibles et pour tout le monde. D'habitude, ces cadeaux qui prennent la forme de créatures à capturer sont réservés à celles et ceux qui viennent à bout des Raids Téracristal. Mais pour quelques jours encore, il est possible d'en obtenir beaucoup simplement. Pour cela, il suffit d'entrer les fameux codes Cadeaux Mystère et le tour est joué ! Il n'y a aucune condition supplémentaire à remplir, si ce n'est celle de ne pas louper la date limite de l'offre. D'ailleurs, deux contenus gratuits de Pokemon Ecarlate et Violet seront bientôt indisponibles.

Si vous voulez ajouter un Poussacha de Liko à votre Pokédex de Pokemon Ecarlate & Violet et repartir avec de l'Épice Secrète, il vous faut entrer respectivement les codes : « L1K0W1TH906 » et « SWEET0RSP1CY ». À noter que la date limite est fixée au 30 septembre 2024, soit d'ici le début de la semaine prochaine. Mais Pokemon Ecarlate & Violet offre également d'autres créatures ou encore un élément cosmétique. Voici la liste complète des contenus gratuits du moment :

Vrombotor

Code : TEAMSTAR

TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton de Dot

Code : D0T1STPARTNER

D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor

Code : SEEY0U1NPALDEA

SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal

Code : WEARTERASTALCAP

WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy

Code : 909TEAMUP06

909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi

Code : Y0AS0B1B1R1B1R1

Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025

Vous ne savez plus comment valider les codes Cadeaux Mystère de Pokemon Ecarlate & Violet ? On vous réexplique les étapes à suivre ci-dessous.

Pour collecter ces nouvelles créatures, le consommable encore la casquette pour parfaire le look de votre dresseur ou dresseuse, c'est très simple. De toute évidence, il faut lancer Pokemon Ecarlate & Violet. Ensuite, rendez-vous dans le Poké Portail pour entrer tous les codes mentionnés plus haut.

Lancez votre partie de Pokemon Ecarlate & Violet

Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal

Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet

Entrez le mot de passe « L1K0W1TH906 »

» Le cadeau est transféré dans Pokemon Ecarlate ou Violet (le Pokémon apparaîtra dans votre équipe ou dans l'une de vos Boîtes PC)

Et voilà pour les contenus gratuits actuels de Pokemon Ecarlate et Violet en attendant le prochain Raid Téracristal !

Source : site Pokémon Écarlate et Violet.