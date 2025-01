Avis aux dresseurs expérimentés : Pokemon Écarlate et Pokémon Violet offrent en ce moment une opportunité idéale pour capturer des shinies plus facilement !

Malgré plus de deux ans d'existence, Pokemon Écarlate et Pokemon Violet continuent de captiver les joueurs et ne semblent pas prêts à tirer leur révérence. Entre événements spéciaux et nouveautés régulières, ces jeux offrent toujours de quoi occuper les fans. Cette fois-ci, ce sont les shinies (les fameux Pokemon brillants) qui sont à l’honneur, permettant aux joueurs d’obtenir des créatures rares sans avoir à trop se préparer.

De beaux cadeaux à récupérer sur Pokemon Ecarlate et Violet

En ce moment, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se montrent particulièrement généreux avec des contenus gratuits accessibles à tous les joueurs. Habituellement, ces récompenses, souvent sous forme de créatures à capturer, sont réservées à ceux qui parviennent à vaincre les redoutables Raids Téracristal. Mais, pour une durée limitée, il est possible d’obtenir de nombreuses récompenses sans effort. Il suffit d’utiliser les codes Cadeaux Mystère pour en profiter. Aucune autre condition n’est requise, hormis celle de respecter la date limite de l’offre. Attention toutefois : un de ces contenus gratuits Pokemon disparaîta bientôt. Ne tardez pas à le récupérer !

Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez récupérer Chochodile de Roy et Pohmarmotte de Yoasobi. Attention, pour le premier, vous devez impérativement l’obtenir avant le 31 janvier, il ne reste donc plus beaucoup de temps pour en profiter. En revanche, pour le second Pokemon, vous avez encore un peu de marge : il sera disponible jusqu’au 28 février 2025. Ne tardez pas !

Chochodile de Roy

Code : 909TEAMUP06

909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi

Code Pokemon : Y0AS0B1B1R1B1R1

Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025

Lancez le jeu Pokemon

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez les codes 909TEAMUP06 pour Chochodile de Roy et Y0AS0B1B1R1B1R1 pour Pohmarmotte de Yoasobi

pour et pour Vous recevrez vos cadeaux mystères gratuits dans la foulée

Source : Pokemon Company