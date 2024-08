Nouveaux championnats oblige, Game Freak et Nintendo distribuent gratuitement un nouveau pokémon plus puissant qu’à l’accoutumée et ce n’est pas le seul que vous pouvez récupérer sans lever le petit doigt.

Deux ans après la sortie du jeu, le suivi de Pokemon Ecarlate et Violet ne faiblit pas. Certes Games Freak ne publie plus de mises à jour pour son duo, mais le studio continue de l’abreuver d’événements pour occuper les joueuses et joueurs les plus fidèles Ils permettent généralement de mettre la main sur des créatures rares ou surpuissantes, voire les deux à la fois. Cela nécessite souvent d’être bien préparé pour les vaincre et s’y prendre à plusieurs reprises. De temps à autre, les développeurs se montrent plus généreux en offrant gratuitement des pokémon à tout le monde, et ce sans prendre part au moindre combat. Justement, un nouveau cadeau vient d’arriver et il s’ajoute une longue liste de pokémon et contenus gratuits encore disponibles.

Une flopée de contenus gratuits pour Pokemon Ecarlate & Violet

La scène compétitive de Pokémon est actuellement en effervescence. La compétition reprend et à l’occasion de la diffusion prochaine des Championnats du monde Pokémon 2024, Games Freak va offrir une créature puissante à l’ensemble des joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet. Il s’agit en réalité d’un des monstres de poche du champion de l’édition 2023 : Tomoya Ogawa. Du 16 août 2024 au 20 août 2024, jusqu’à 1h59, heure française, il sera donc possible de récupérer un Nymphali avec les caractéristiques suivantes :

Nom : Nymphali

: Nymphali Type : fée

: fée Talent : Peau Féérique

: Peau Féérique Nature : Modeste

: Modeste Objet : Lunettes Choix

: Lunettes Choix Niveau : 50

: 50 Compétences : Mégaphone / Téra Explosion / Ultralaser / Blabla Dodo

Pour obtenir ce pokemon gratuit, il vous faudra donc entrer le code « SLEEPTALKW0RLDS » avant les dates mentionnées. Avant de vous indiquer la marche à suivre, on vous récapitule les autres contenus disponibles :

Liste des codes encore disponibles

Balbalèze

Code : L1KEAFLUTE

L1KEAFLUTE Date limite : 31 août 2024

Épice secrète

Code : SWEET0RSP1CY

SWEET0RSP1CY Date limite : 30 septembre 2024

Poussacha de Liko

Code : L1K0W1TH906

L1K0W1TH906 Date limite : 30 septembre 2024

Vrombotor

Code : TEAMSTAR

TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton ( pokemon de Dot)

Code : D0T1STPARTNER

D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor

Code : SEEY0U1NPALDEA

SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal

Code : WEARTERASTALCAP

WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy

Code : 909TEAMUP06

909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi

Code : Y0AS0B1B1R1B1R1

Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025

Envie de mettre la main sur ces pokémons gratuits sans avoir levé le petit doigt ? On vous explique la marche à suivre, qui fonctionne évidemment aussi bien avec Pokemon Ecarlate que Violet :