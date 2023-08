Pokemon Ecarlate et Violet vont encore faire de nombreux heureux avec non seulement une distribution d'un pokemon très puissant et extrêmement rare, mais également avec l'arrivée d'un autre pokemon ultra puissant et légendaire dans les raids Téracristal. Ajoutez à cela pas moins de 3 autres petits monstres à capturer dans de nouveaux raids dès ce week-end. Oui, vous allez avoir de quoi faire. Préparez-vous !

Vous avez l'habitude maintenant, Pokemon Ecarlate et Violet ne cessent de garnir leur endgame de nouveautés chaque mois. Le contenu le plus régulier reste tout de même les raids Téracristal, ces antres où sommeillent de puissants pokemon généralement dotés de capacités spéciales ou permettant de mettre la main sur des récompenses spécifiques. Ces raids font également office d'événements et accueillent bien souvent des créatures extrêmement rares, et c'est justement ce qui va arriver prochainement.

Une tonne de surprises dans Pokemon Ecarlate et Violet

Lors du dernier Pokemon Present, qui nous a donner de très nombreuses informations sur l'avenir du jeu et des DLC, Nintendo et Game Freak en on profité pour créer (presque) la surprise en annonçant l'arrivée de plusieurs pokemon qui devraient assurément faire plaisir aux joueurs.

Du 9 au 18 août prochain, ce sont d'abord Cizayox, Trioxhydre et Leuphorie qui rejoindront les raids 5 étoiles. Des pokemon offensifs et puissants qui, en plus de venir agrandir votre collection, vous offriront de nombreuses récompenses. Mais ces derniers ne sont que la partie visible de l'iceberg, puisqu'un très gros morceau arrivera dès le mois prochain. Son nom : Mewtwo.

Cizayox, Trioxhydre et Leuphorie

Mewtwo, la prochaine star évènement !

Oui, le plus célèbre des pokemon légendaires débarque dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cette créature de légende de type Psy sera disponible dès le premier septembre. Et le combat s'annonce visiblement particulièrement tendu puisque les développeurs ont prévu de nombreux événements pour que vous puissiez vous préparer à l'affronter. Notez par ailleurs que Mewtwo ne pourra être capturé qu'une seule fois par sauvegarde et qu'il vous donnera également un insigne surpuissant.

Mewtwo

Tous les événements à venir dans Pokemon Ecarlate et Violet

« Préparez l'offensive » du 9 au 18 août - Cizayox, Trioxhydre et Leuphorie

du 9 au 18 août - Cizayox, Trioxhydre et Leuphorie « Préparez vos défenses » du 18 août au 1er septembre - Pokémon inconnu

du 18 août au 1er septembre - Pokémon inconnu « Préparez l'offensive et préparez vos défenses » du 1er au 18 septembre - Pokémon inconnu

du 1er au 18 septembre - Pokémon inconnu Arrivée de Mewtwo du 1er au 18 septembre

Mew à récupérer gratuitement dès maintenant !

Enfin, dernière surprise de cette flopée d'annonces, la distribution de Mew, un pokemon extrêmement rare et ultra apprécié par les fans. Les plus vieux joueurs se souviendront encore de toutes les théories mystérieuses le concernant à l'époque des versions Rouge, Bleu et Jaune. Depuis les années, l'eau a coulé sous les ponts, mais la créature garde encore une aura toute particulière. Les fans seront donc heureux d'apprendre qu'il est désormais possible de mettre la main sur un Mew très spécial dès maintenant et ce, gratuitement. Le petit monstre aura d'ailleurs une petite particularité puisque son Téra Type sera totalement aléatoire et en fonction de ce dernier, il aura une attaque unique.

Code cadeau mystère valable jusqu'au 18 septembre

GETY0URMEW - offre un Mew avec un Téra Type aléatoire et une attaque associée

Statistiques de base du Mew offert

Niveau : 5

: 5 Talent : Pression

: Pression Nature : Aléatoire

: Aléatoire Capacité : Météores, Mur Lumière, Fontaine de Vie + une attaque aléatoire en fonction du Téra Type (voir liste ci-dessous) Acier : Luminocanon Combat : Aurasphère Dragon : Draco-Choc Eau : Surf Electrik : Tonnerre Fee : Éclat Magique Feu : Lance-Flammes Glace : Laser Glace Insecte : Boule Pollen Normal : Mégaphone Plante : Éco-Sphère Poison : Bombe Beurk Psy : Choc Psy Roche : Rayon Gemme Sol : Telluriforce Spectre : Ball'Ombre Tenebres : Vibrobscur Vol : Lame d'Air

: Météores, Mur Lumière, Fontaine de Vie + une attaque aléatoire en fonction du Téra Type (voir liste ci-dessous)

