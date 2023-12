Pokemon Ecarlate & Violet ont accueilli leur seconde extension payante. Naturellement, les dresseurs les plus passionnés sont instinctivement retournés à Paldea pour capturer les nouveaux arrivants et découvrir les nouveautés du jeu. En plus d’une nouvelle mise à jour majeure accessible pour tout le monde, Gamefreak s’est mis à distribuer de nouveaux cadeaux pour tous les joueurs. Cela peut aller d’objets plus qu’utiles pour progresser à des pokémons rares comme puissants. Pour fêter l’arrivée de ce second DLC, les développeurs offrent une nouvelle créature.

Des cadeaux pour les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet

La distribution de cadeaux continue pour les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet. La semaine dernière, Gamefreak les gâtaient déjà en offrant deux créatures rares, dont un shiny à l’occasion du lancement du DLC Le Disque Indigo. Pour la sortie du dernier épisode de Pladean Winds, les développeurs récidivent. On est loin d’un Mew, d’un Dracaufeu ou d’un Vrombotor de la Team Star, mais cela reste malgré tout un beau cadeau. Jusqu’au 30 novembre 2024, il est donc possible de récupérer gratuitement Mordudor dans sa forme « coffre », comme aperçue dans l’épisode en question. Pas de stats marquantes, il possède simplement 31 Vitesse IV et 0 IV pour tout le reste. Ce ne sera pas un foudre de guerre, mais hé, c’est gratuit.

Pour récupérer ce joli cadeau dans Pokemon Ecarlate ou Violet, rien de plus simple. Il vous suffit de rentrer le code dans la section habituelle. Si c’est votre première fois, voici la marche à suivre :

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet et ouvrez le menu principal

Allez dans la section Poké Portal

Sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code « SEEY0U1NPALDEA »

Vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pour rappel, il y a d’autres cadeaux encore disponibles pour les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet. D’un côté un Lucario shiny qui peut être obtenu sans lever le petit doigt avec le code « SH1NYBUDDY ». Forcément, un pokémon aussi rare et gratuit, ça ne se refuse pas. De l’autre, le légendaire Darkrai bien connu des joueuses et des joueurs des versions Diamant, Perle et Platine. Vous pouvez l’obtenir en cadeau avec le code « NEWM00N1SC0M1NG ». On vous conseille de ne pas trop tarder, car il expire le 21 décembre 2023. Ce serait bête de passer à côté.