Cette fois, les joueurs et les joueuses de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet peuvent récupérer plusieurs cadeaux gratuitement. Il ne faudra cependant pas traîner.

Les joueurs de Pokemon Écarlate et Violet ont une opportunité exceptionnelle de recevoir gratuitement plusieurs Pokémon spéciaux et objets via des codes Cadeaux Mystère. Ces distributions permettent aux fans de la série d'ajouter des Pokémon uniques à leur collection, souvent avec des caractéristiques spéciales ou des accessoires rares. Voici tout ce que vous devez savoir sur les codes disponibles, les dates de fin, et comment les utiliser pour enrichir votre aventure dans la région de Paldea.

Plein de cadeaux sur Pokemon Écarlate et Violet

On commence par les Pokémon que vous pouvez récupérer gratuitement en entrant simplement un code. Mais attention, pour chaque cadeau, vous avez une date limite à ne pas dépasser. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons indiqué à chaque fois la date limite pour les cadeaux, dans l'ordre. Ainsi, pas de mauvaise surprise.

Balbalèze

Code : L1KEAFLUTE

L1KEAFLUTE Date limite : 31 août 2024

Épice secrète

Code : SWEET0RSP1CY

SWEET0RSP1CY Date limite : 30 septembre 2024

Poussacha de Liko

Code : L1K0W1TH906

L1K0W1TH906 Date limite : 30 septembre 2024

Vrombotor

Code : TEAMSTAR

TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton de Dot

Code : D0T1STPARTNER

D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor

Code : SEEY0U1NPALDEA

SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal

Code : WEARTERASTALCAP

WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy

Code : 909TEAMUP06

909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi

Code : Y0AS0B1B1R1B1R1

Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025

Très clairement, les codes Cadeaux Mystère de Pokémon Écarlate et Violet offrent aux joueurs une chance unique d'ajouter des Pokémon et des objets rares à leur collection. Profitez de ces occasions pour renforcer votre équipe et explorer de nouvelles stratégies de combat !

Tutoriel : Comment obtenir les Pokémon et objets cadeaux

Pour recevoir ces Pokémon et objets spéciaux, suivez ces étapes simples :

Lancez le jeu Ouvrez le menu principal Dirigez-vous dans la section Poké Portal Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code » Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Source : Pokemon.com