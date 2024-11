Si vous avez envie d'obtenir des pokémon gratuitement dans Pokemon Ecarlate & Violet, c'est votre ultime chance car l'offre se termine dès ce week-end. En effet, jusqu'à ce samedi 30 novembre 2024, tout le monde va pouvoir récupérer deux créatures supplémentaires, et un cosmétique, via des codes utilisables même si vous n'avez pas d'abonnement au Nintendo Switch Online. Par ailleurs, si vous relancez le jeu pendant les jours qui viennent, vous allez sûrement avoir l'occasion de croiser d'autres pokémon.

Dernière chance pour utiliser ces codes Pokemon Ecarlate & Violet

Trois cadeaux sont donc encore valables dans Pokemon Ecarlate & Violet, mais plus pour très longtemps. D'ici quelques heures, ces codes cadeaux mystères seront désactivés et il sera par conséquent inutile d'essayer de les entrer dans le jeu pour obtenir des pokémon gratuits. Grâce à ce procédé, vous allez pouvoir repartir avec un Coiffeton de Dot, un Mordudor voire même une casquette Symbole Téracristal. Comment faire ? On vous réexplique la marche à suivre plus bas, mais vous aurez besoin de ces trois codes cadeaux mystères de Pokemon Ecarlate & Violet.

Coiffeton de Dot Code Cadeau Mystère : D0T1STPARTNER

Mordudor Code Cadeau Mystère : SEEY0U1NPALDEA

Casquette Symbole Téracristal Code Cadeau Mystère : WEARTERASTALCAP



Comment obtenir gratuitement ces pokémon dans Pokémon Écarlate & Violet ?

Démarrez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Pokémon Violet

Allez sur le menu principal, puis dans la section « Poké Portail »

Sélectionnez « Cadeaux Mystère »

Appuyez sur « Obtenir via un code » ou « Obtenir via Internet »

Entrez l'un des codes cadeaux mystère « D0T1STPARTNER »; « SEEY0U1NPALDEA »; « WEARTERASTALCAP »

»; « »; « » Votre cadeau sera automatiquement ajouté (le Pokémon apparaîtra dans votre équipe ou dans l'une de vos Boîtes PC)

En plus de ces codes Pokemon Ecarlate & Violet, sachez que certains sont disponibles jusqu'à l'année prochaine, et peuvent être utilisés dès maintenant. Plus précisément, ces cadeaux seront inaccessibles à compter du 1er janvier 2025 à 9h00.

ELEMENTST0NES - donne un exemplaire des pierres suivante : Pierre Feu, Pierre Foudre, Pierre Eau, Pierre Plante, Pierre Glace

- donne un exemplaire des pierres suivante : Pierre Feu, Pierre Foudre, Pierre Eau, Pierre Plante, Pierre Glace C0SM1CST0NES - donne un exemplaire des pierres suivantes : Pierre Soleil, Pierre Lune, Pierre Éclat, Pierre Nuit, Pierre Aube

- donne un exemplaire des pierres suivantes : Pierre Soleil, Pierre Lune, Pierre Éclat, Pierre Nuit, Pierre Aube V1TAM1NS - donne un lot d'objets puissants : PV Plus ×2, Protéine ×2, Fer ×2, Carbone ×2, Calcium ×2, Zinc ×2

Source : site officiel Pokémon Écarlate & Violet.