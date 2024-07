Un nouveau Pokemon gratuit attendra les joueurs et joueuses d'Ecarlate et Violet dès le 26 juillet. Vous allez voir, c'est un incontournable de la nouvelle génération !

Depuis 2022, Pokemon Ecarlate et Violet nous fait voyager dans la région de Paldea ! Véritable renouveau sur Switch pour la licence, le jeu propose une aventure en monde ouvert dans des décors inspirés de la Péninsule ibérique. Il développe ainsi ce qui a commencé à se mettre en place dans Épée et Bouclier et pousse la formule encore plus loin !

Mais, un jeu Pokemon ne serait rien sans ses créatures. La 9e génération en ajoute ainsi 102 nouvelles au Pokedex. Au petit soin avec sa communauté, la Pokemon Company organise très régulièrement des événements. Les plus connus d'entre eux sont les raids, qui permettent de capturer des monstres très puissants. Mais là, c'est autre chose qui vous attend, avec un nouveau Pokemon gratuit à récupérer sous peu. On vous explique tout !

Faites de la place pour le nouveau Pokemon offert dans Ecarlate & Violet

Les jeux Pokemon sont toujours aussi populaires. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls projets autour de la franchise qui séduisent les fans. L'anime, notamment, rencontre un succès continue. Alors, quand les deux s'associent, ce sont les joueurs qui en ressortent gagnants.

De fait, la Pokémon Company fait plaisir aux joueurs qui suivent la série Pokémon, Les Horizons en juillet. Ainsi, elle offre une créature emblématique d'Ecarlate et Violet ! Dès le vendredi 26 juillet, recevez un Chochodile de Rhod grâce au Cadeau Mystère. Si vous suivez l'anime, alors vous aurez compris qu'il s'agit tout bonnement du Pokemon de départ de Rhod, le nouveau protagoniste !

En attendant la 10G, l'adorable starter de type feu de la 9G sera ainsi distribué gratuitement à tous les joueurs et joueuses de Pokemon Ecarlate et Violet. Le code pour le récupérer sera dévoilé demain, à la suite du nouvel épisodes des Horizons. Toutefois, il semblerait qu'il ait déjà fuité sur le web.

Comment récupérer le Chochodile de Rhod ?

À partir du 26 juillet et jusqu'au 31 janvier 2025, vous pourrez obtenir un Chochodile gratuit dans Pokemon Ecarlate et Violet. Pour ce faire, assurez-vous que votre Nintendo Switch soit connectée à internet et suivez la procédure :

Sur l'écran titre de Pokemon Ecarlate ou Violet, rendez-vous dans le menu “Poke Portail”

Sélectionnez l'option “Cadeau Mystère”, puis “Recevoir un Cadeau Mystère”

Rentrez ensuite le code suivant 909TEAMUP06

Réceptionnez votre Pokemon !

Notez qu'il faut avoir joué un minimum au jeu pour profiter des Cadeaux Mystères. Donc lancez-vous dans l'aventure Pokemon Ecarlate et Violet et allez à l'Académie pour être certain de pouvoir accueillir votre Chochodile.