Pokemon Ecarlate et Violet font souvent des cadeaux aux joueurs. Et le prochain de faire plaisir puisqu'il s'agit d'un pokemon stratégique extrêmement puissant. Il a même fait de la compétition !

Chaque mois, de façon très régulière, Pokemon Ecarlate et Violet font des cadeaux aux joueurs du monde entier. Objets, capsules techniques, pokemon… des présents divers et variés généreusement offerts sans aucune condition, si ce n’est allumer sa console pour le récupérer. Parfois, il arrive même que les pokemon offerts soit extrêmement rares, ou très puissants. Certains sont même calqués sur des créatures utilisées lors de compétition et c’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui.

Un Pokemon stratégique très puissant

Depuis la sortie de Pokemon Ecarlate et Violet, plusieurs pokemon stratégiques ont été offerts. Des créatures aux statistiques optimisées et aux kits très bien réflechis pour une stratégie aux petits oignons. Dernièrement, c’est un Gigansel et un Superdofin qui ont été donnés.

Aujourd'hui, c’est un Archéodong, pokemon de type Psy et Acier et évolution d'Archémire, qui s'offrira prochainement à vous sur Ecarlate et Violet.

Un monstre particulièrement fort, calqué sur celui du joueur pro Yasuharu Shimizu, le grand gagnant des Championnats du Monde 2022 dans la catégorie senior. D'ailleurs, on vous laisse la rediffusion de la grande finale ci-dessous. Vous pourrez voir comment cet Archéodong brille au combat.

Une distribution éclair, il faudra faire vite !

Cet Archéodong sera donc offert prochainement lors d’une distribution éclair qui se lancera en ligne du 10 au 12 juin prochain à l’occasion des championnats cuvée 2023 qui se dérouleront au Japon. Un code sera diffusé à ce moment-là et vous n’aurez plus qu’à le rentrer dans votre machine comme n’importe quel code cadeau mystère. Nous mettrons à jour cet article le moment venu. En attendant, et pour préparer votre équipe de pokemon au mieux, l’Archéodong offert a présenté son kit. Toutefois, la répartition de ses statistiques ainsi que son type de téracristalisation sont encore inconnus.

Archéodong stratégique qui sera offert du 10 au 12 juin 2023

Niveau : 50

Type : Psy / Acier

Téra Type : à préciser

Nature : à préciser

Stats : à préciser

Capacités : Big Splash / Mur de Fer / Distorsion / Abri