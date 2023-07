The Pokémon Company poursuit sa distribution de cadeaux. Régulièrement, l’éditeur propose aux dresseurs en herbe de récupérer toutes sortes de contenus. Cela peut aller d’objets fortement utiles à des pokémon rares comme surpuissants. Pour célébrer la sortie prochaine de la toute nouvelle extension de son jeu de carte, l’entreprise offre aux joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet une créature aussi emblématique que puissante.

Un pokemon rare gratuit dans Pokemon Ecarlate & Violet

Nouveau pokémon gratuit pour les joueurs. Ce 11 août, une toute nouvelle extension du JCC sortira : Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes. A cette occasion, Gamefreak y va de son petit cadeau et pas des moindres. Il propose aux joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet de découvrir un petit avant-goût de l’une des cartes phares de cette nouveauté directement de leur jeu. Autrement dit, il est possible de récupérer un pokémon rare et puissant gratuitement et sans avoir besoin de le capturer. C’est en effet un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres qui est offert dans Pokemon Ecarlate & Violet en tant que Cadeau Mystère. Voici ses caractéristiques en détail :

Nom : Dracaufeu

: Dracaufeu Niveau 50

50 Talent : Brasier

: Brasier Nature : Rigide

: Rigide Objet : aucun

: aucun Attaques : Mâchouille / Boutefeu / Acrobatie / Cognobidon

C’est tentant non ? Vous avez jusqu’au 31 août à 23h59, heure française, pour entrer le code « DARKTERA0006 » dans votre version de Pokemon Ecarlate ou Violet. Vous disposerez ensuite de quelques semaines pour le récupérer via le menu Cadeau Mystère de votre jeu. Si c’est tout nouveau pour vous, voici la manipulation à suivre :

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet

Allez dans le menu Poké Portail

Sélectionnez « Cadeaux Mystère », puis « Recevoir un Cadeaux Mystère »

Choisissez l’option « Via un code ou mot de passe»

Entrez le code « DARKTERA0006 »

» Vous recevrez votre Dracaufeu Ténèbres gratuit dans la foulée. Il apparaîtra dans votre équipe ou dans votre Boîte Pokémon.

Sauvegardez votre partie et le tour est joué.

Un bien beau cadeau qui devrait assurément faire de l'œil aux joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet les plus pointilleux. Pour le commun des mortels il permettra surtout de pimenter un peu ses aventures à Paldea en attendant l’arrivée des deux DLC payants. Pour mémoire ils arriveront respectivement cet automne et cet hiver. Le premier permettra de découvrir de nouveaux monstres de poche ainsi qu’un dôme divisé en plusieurs biomes. Ce sont au total plus de 200 pokémon inédits qui sont attendus.