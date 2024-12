L'événement principal Rayquaza chromatique débarque le 20 décembre dans Pokemon Ecarlate & Violet, et durera jusqu'au 5 janvier 2025. Il apparaitra sans surprise lors de raids Téracristal, mais avant de le croiser, il y a d'autres festivités. La première partie des séries de raids Téracristal, qui s'est déroulée du 29 novembre au 5 décembre 2024, a permis d'obtenir un Corvaillus et un Ampibidou. La deuxième partie est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

Le raid Pokemon Ecarlate & Violet du 6 au 12 décembre 2024

En complément des cadeaux qui sont toujours disponibles dans Pokemon Ecarlate & Violet, la 2e partie des Raids Téracristal est là ! Quels sont les créatures à chasser au plus vite après le Corvaillus et l'Ampibidou ? Des Azumaraill et des Terraiste seront visibles plus souvent durant les raids Téracristal 5 étoiles. « Ces Pokémon, qui posséderont divers types Téracristal, sont très souvent utilisés dans les raids Téracristal » apprend-on.

Ce nouveau raid Téracristal, qui est en ligne jusqu'au 13 décembre à 00h59 (heure française), a des règles identiques au précédent. Pour décrocher votre ticket pour ce safari, il vous faut terminer la campagne de Pokemon Ecarlate & Violet, ou à minima, trouver d'autres dresseuses et dresseurs en multijoueur qui l'ont finie. Ensuite, il y a toujours la condition d'être abonné aux Nintendo Switch Online pour participer aux raids Téracristal avec d'autres joueuses et joueurs en multi.

En parallèle de ce raid 5 étoiles, un troisième pokemon fera aussi l'objet d'apparitions massives dans la contrée de Septentria de Pokemon Ecarlate & Violet. Il s'agit de l'adorable Axoloto. « Les Pokémon croisés durant ces apparitions massives spéciales ont plus de chances de porter l’Insigne Insouciance, donc amusez-vous à dénicher des Axoloto étourdis ! ».

Comment obtenir gratuitement Azumaraill, Terraiste et Axoloto dans Pokemon Ecarlate & Violet ? Les deux premiers sont donc dans un raid Téracristal qui nécessite un abonnement au Nintendo Switch Online, et d'avoir des cristaux événementiels qui se dénichent dans la région de Paldea. Et pour Axoloto, il faut aller du côté de Septentria. Dans les trois cas, suivez comme d'habitude les étapes ci-dessous avant de vous lancer dans ces nouvelles chasses de Pokemon Ecarlate et Violet.

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Séléctionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

