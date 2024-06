Préparez vos pokéball et vos flotteurs car il va falloir vous mouiller dans Pokémon Écarlate et Violet. Un nouvel événement s'apprête à vous submerger !

Les jeux Pokémon ont toujours autant la cote. Même la prochaine génération est déjà très attendue, la 9e est toujours particulièrement vivace. Ecarlate et Violet n'ont d'ailleurs pas fini de gâter leur communauté. Régulièrement, le duo bénéficie d'événements et autres occasion d'attraper des créatures rares ! Un raid Téracristal s'apprête d'ailleurs à revenir dans quelques jours.

Mais, dans l'immédiat c'est un autre événement qui nous intéresse. De fait, la Pokemon Company annonçait hier quelque chose qui devrait ravir celles et ceux qui veulent remplir leur Pokedex. Les deux jeux s'apprêtent à être envahis, alors préparez-vous. Pokéball, soins, entraînement et... bouée !

Nouveau raz-de-marée à l'horizon dans Pokemon Ecarlate et Violet

Game Freak compte bien vous éclabousser ! Alors apprêtez-vous à plonger dans le nouvel événement de Pokemon Ecarlate et Violet. Pendant plusieurs jours, les deux jeux vont être envahis d'un banc de monstres marins en tout genre. Comme pour chaque apparition massive, ce sera une belle opportunité de remplir votre Pokedex, de faire le plein de Pokemon à échanger et surtout de trouver celui avec les meilleures statistiques.

Ainsi, du du vendredi 7 au dimanche 9 juin (à partir et jusqu'à 2 heures du matin), trois espèces de Pokemon aquatiques seront à capturer en masse. Mais, équipez-vous de votre insigne Gentillesse pour avoir plus de chance de les trouver. Quant à leur localisation, vous n'aurez pas de mal à vous y rendre :

Paldea : Dofin.

Dofin. Septentria : Nénupiot

Nénupiot Institut Myrtille : Hypotrempe

Les apparitions massives sont une nouvelle fonctionnalité apparue dans Légendes Pokemon Arceus. Elles sont de retour dans Ecarlate et Violet pour encore plus de fun. Ainsi, chaque jour réel, à partir de minuit (heure de la console), des foyers sont indiqués sur votre carte. Souvent par quatre, ils vous donnent la localisation des apparitions et resteront marqués tant que vous n'aurez pas attrapé tous les Pokemon ou que vous ne serez pas passé au jour suivant. Enfin, notez qu'il n'y a pas besoin d'abonnement au Nintendo Switch Online pour en profiter. L'événement est donc accessible pour tout le monde !