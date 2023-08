La semaine va bien démarrer pour les dresseurs avec la diffusion d'un nouveau Pokemon Presents. Une conférence d'une trentaine de minutes qui devrait apporter de très bonnes nouvelles pour les joueurs. L'une des surprises semble d'ailleurs avoir été révélée un peu trop tôt par Nintendo.

Une annonce du Pokemon Presents d'août 2023 a leaké

Pressés de découvrir le prochain Pokemon Presents et les futures révélations autour de la franchise ? Rendez-vous alors ce mardi 8 août à 15h00 pour suivre l'événement sur la chaîne officielle YouTube. La conférence devrait être assez dense et durera 35 minutes. En tout logique, on devrait enfin avoir des nouvelles de l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro qui renferme deux DLC de Pokemon Ecarlate et Violet. Le « Masque Turquoise » et le « Disque Indigo ». Une date de sortie ? Les joueurs n'attendent que cela !

Mais d'après une publicité japonaise du Nintendo Switch Online, Pokemon Ecarlate et Violet va surtout lever le voile sur un Raid Téracristal 7 étoiles Mewto. Un ajout qui avait déjà été repéré par des dataminers en juillet 2023, et qui semble se vérifier aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu, les raids Téracristal sont des activités qui se débloquent grâce à des cristaux ramassés dans la région de Paldea. Ces derniers permettent de rencontrer des Pokemon plus rares afin d'obtenir des récompenses plus inhabituelles et donc plus importantes. Plus la rareté d'un raid est élevée, plus le butin a des chances d'être très avantageux.

Avec 7 étoiles au compteur, celui de Mewto serait ainsi l'un des plus gros du jeu. Mewto, le pokemon légendaire bien connu des fans de la licence et surtout extrêmement puissant, conservera son type Psy lors de la Téracristallisation. Autant vous dire que ses compétences vont faire très mal.

Les premières infos sur l'extension divisée en deux DLC

Comme dit plus haut, les informations sur les DLC de Pokemon Ecarlate et Violet sont maigres. Néanmoins, le site officiel contient des descriptions pour chacun d'eux. « Le Masque Turquoise » emmènera les joueurs dans le village très japonais de Septentria. « Votre voyage semble coïncider avec la tenue annuelle d’un festival au village de Septentria. Ce dernier est animé par la venue de nombreux vendeurs ambulants pour l’occasion. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et de nouveaux Pokémon tout en perçant le mystère des récits populaires de ce lieu ».

Dans « Le Disque Indigo », les dresseurs participeront à un échange scolaire avec l'Institut Myrtille. « Contrairement à votre académie, dotée d'une longue et riche histoire, l’Institut Myrtille est relativement jeune, et son programme fait la part belle aux combats Pokémon. L’aspect le plus surprenant de cette école vient du fait qu’une grande partie de l’établissement se trouve sous l’océan. Vous assisterez au cours, interagirez avec les élèves locaux et ferez l’expérience de la vie scolaire au sein de cette académie insolite ».

En dehors de cette extension, plusieurs annonces sont pressenties pour les jeux mobiles Pokemon Sleep, Go et Pokemon Unite. Avec de la chance, Detective Pikachu Returns (Détective Pikachu 2), qui sort le 6 octobre 2023 sur Nintendo Switch, sera également de l'événement.