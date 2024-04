Pokemon Ecarlate et Violet vous offre une nouvelle chance d'obtenir ces pokémon gratuits légendaires d'une extrême rareté et d'une très grande puissance.

Prêts à étoffer toujours plus votre pokédex de Pokemon Ecarlate et Violet ? Les derniers jeux de la saga mythique vont vous permettre de partir en quête de créatures uniques. Des monstres en général redoutables, qui ne se laissent pas approcher facilement, et qui ne sont pas forcément communs. Si vous avez déjà terminé l'aventure de base, ça ne devrait pas vous poser de problème. En revanche, comme à l'accoutumée, ils ne pourront pas être chassés quand vous le souhaitez.

Deux pokémon rares gratuits dans Pokemon Ecarlate & Violet

Pokemon Ecarlate et Violet organise systématiquement ce que l'on appelle des raids Téracristal. Des événements à durée limitée où l'on peut combattre des créatures bien spécifiques, et en cas de victoire, les faire trôner dans son pokédex. Le prochain raid est en approche et sera disponible à partir du vendredi 26 avril à 1h59, jusqu'au lundi 6 mai 2024 à 1h59 (heure française). Et il rappellera des souvenirs aux joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet puisqu'il signe le retour de Serpente-eau et Vert-de-fer. Il y a en revanche une grosse différence. Cette fois, ce n'est plus un raid 7 étoiles, mais 5 étoiles. C'est par conséquent un défi un peu moins corsé qui vous attend.

Ces pokémon paradoxe légendaires sont toujours aussi rares, mais également très puissants. Serpente-eau a un type Téracristal Eau, tandis que Vert-de-Fer a un type Psy. Si vous ne les avez pas encore, notez donc bien ces dates sur votre calendrier. Mais néanmoins sachez qu'il y a toujours les mêmes limites. Ces créatures de Pokemon Ecarlate et Violet ne peuvent être obtenus qu'une fois par sauvegarde. Et si vous les avez déjà récupérés lors d'un précédent raid Téracristal, même sentence. Vous ne pourrez pas les pourchasser une seconde fois pour les attraper, mais il est possible de les combattre pour espérer ramasser d'autres récompenses.

Crédits : Nintendo.

Comment récupérer gratuitement Serpente-Eau et Vert-de-Fer dans Pokemon Ecarlate & Violet ? Premièrement, vous connaissez peut-être la chanson, mais il faut obligatoirement finir l'aventure initiale. Si vous remplissez cette condition, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes ci-dessous :

Lancez le jeu Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Switch

Rendez-vous ensuite sur le menu Poké Portail

Enfin sélectionnez « Recevoir les actus Poké portail »

Mais il y a une méthode encore plus simple pour recevoir des pokémon gratuits : via les codes et cadeaux mystères. Vous avez le temps de voir venir, mais deux créateurs sont proposées actuellement dans Pokemon Ecarlate et Violet. Il s'agit de Pohmarmotte (niveau 20) et du Poussacha de Liko.