Si vous possédez Pokémon Ecarlate ou Violet, il est dès à présent possible de récupérer gratuitement un certain Pokémon. Pour cela, vous allez besoin d'un code spécial.

Pour les détenteurs de Pokemon Ecarlate et Violet, c'est Noël avant l'heure. En effet, Nintendo et Game Freak ont l'habitude d'offrir des cadeaux à celles et ceux qui possèdent cette dernière itération de la franchise. Par exemple, le mois dernier, il était possible d'obtenir, sans frais supplémentaires, un Mew (avec le code GETY0URMEW, toujours valable jusqu'au 18 septembre). Pour rappel, c'est un Pokemon légendaire qui est bien connu des fans de la première heure. Eh bien, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer un nouveau monstre gratuitement.

Pokemon, attrapez tous les cadeaux

Mais pourquoi une telle générosité ? Cette petite surprise a été dévoilée pour célébrer le début de la nouvelle websérie Pokemon. Elle s'appelle Paldean Winds et elle nous vient de Wit Studio. Vous le connaissez peut-être, puisqu'on lui doit notamment la série d'animation Pokemon : Hisuian Snow. Leur nouvelle création nous invite à suivre l'aventure de trois élèves au sein d'une école un peu particulière, celle que l'on retrouve dans Pokemon Ecarlate & Violet. Du coup, il fallait bien fêter la sortie avec un petit cadeau pour les fans. Il se traduira par une créature à obtenir gratuitement.

Ceux qui ont l'œil auront sûrement reconnu Balbalèze. C'est un Pokemon de type Glace qu'on peut croiser au Mont Nappé ou dans la Zone Nord n° 1. Contrairement à Mew, ce n'est pas un légendaire. D'ailleurs il n'est pas spécialement rare. Néanmoins, c'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé le jeu ou qui débutent. Il sera alors sans doute un atout de taille. Pour l'intégrer dans votre collection, rien de plus simple, il suffit de rentrer le code suivant dans l'option Cadeau mystère : L1KEAFLUTE. Inutile de se presser, puisqu'il expire seulement le 31 août 2024.

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code L1KEAFLUTE et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Le DLC arrive à grands pas

Côté nouveautés, il ne faut pas oublier que le 13 septembre, le premier DLC pour Pokemon Ecarlate et Violet sera des nôtres. Intitulé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, c'est une extension qui va être découpée en deux volumes. Le Volume 1, « Le Masque Turquoise », est celui qui arrivera dans quelques jours. La deuxième partie, « Le Disque Indigo », est attendue pour l'hiver 2023. Décidément, les fans de la licence ont de quoi se réjouir.