Pokemon Ecarlate et Violet devraient bientôt recevoir une importante mise à jour, mais en attendant, c’est une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et elle ne plaît pas du tout.

Véritable carton depuis leur sortie, le duo Pokemon Ecarlate & Violet continue de faire de nombreux heureux et les fans ne lâchent pas. Même s’ils se sont fait descendre pour leur technique à ras les pâquerettes, les deux jeux ont très largement su séduire les joueurs et les développeurs sont aux petits soins, ou presque. Après une précédente mise à jour visant à les stabiliser en décembre dernier, et un nouveau raid le mois dernier, Pokemon Ecarlate & Violet devraient bientôt recevoir un gros patch bourré de nouveaux contenus. Mais pour l’heure, une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver et celle-ci déçoit déjà.

Pokemon Home se met à jour pour Pokemon Ecarlate et Violet, mais...

C’est via une nouvelle mise à jour de Pokemon Home que Pokemon Ecarlate et Violet profitent d’une nouvelle fonctionnalité. Avec le prochain patch du logiciel permettant de stocker ses Pokemon provenant de différentes versions, il sera bientôt possible d’enregistrer ses statistiques de combats en ligne et d'afficher un bilan de nos classements.

Une nouvelle fonctionnalité qui permet d’avoir un œil sur ses performances générales, mais qui ne parle clairement pas à tout le monde. Pas du tout même.

La plupart des joueurs sont, en effet, extrêmement déçus et font part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

... les joueurs ne sont pas contents

S’il y a bien une chose qu’il attendent par dessus tout, c’est surtout la possibilité de pouvoir transférer leurs petits monstres des versions Ecarlate et Violet vers Home, ce qui est tout bonnement impossible encore à l’heure actuelle, malgré les dernières mise à jour.

Dans les jeux de la dernière génération de petits monstres, la capture est en effet accélérée et facilitée, les créatures s’entassent très rapidement et la place manque. Certains joueurs ont d’ores et déjà rempli leur Pokedex de Pokemon Shiny extrêmement rares et ne peuvent même plus partir en chasse.

Mais malgré la forte demande, Game Freak reste parfaitement muet. On ne sait ni quand ni comment il sera possible de transférer ses Pokemon sur Home, et les fans perdent patience. Peut-être que la prochaine grosse mise à jour d'Ecarlate et Violet viendra sauver les dresseurs. Celle-ci est attendue ce mois de février si tout va bien, mais n’a pas encore de date.

Pour le moment donc, vous ne pouvez que faire sauvegarder vos stats de combat de Pokemon Ecarlate et Violet, le reste devrait arriver plus tard… on l’espère.

Pour rappel, Pokemon Ecarlate et Violet sont disponible en exclusivité sur Nintendo Switch, Pokemon Home quant à lui est téléchargeable sur Switch et Mobile gratuitement, mais nécessite un abonnement payant pour en profiter pleinement.