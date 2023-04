Alors que débute tout juste la cinquième saison de son mode compétitif, le duo Pokemon Ecarlate & Violet continue d’ajouter de nouveaux événements réguliers.

C’est comme d’habitude un nouveau raid qui vient d’être annoncé. Ce ne sera pas un difficile sept étoiles cette fois, mais un plus modeste cinq étoiles. Ce dernier devrait néanmoins faire de nombreux heureux chez les amateurs d’élevage de Pokemon parfaits.

Un Pokemon idéal pour l’élevage !

Car oui, si certains dresseurs ne jurent que par la chasse au Shiny, ou ne vivent que pour les combats compétitifs, d’autres préfèrent élever des Pokemon parfaits. Comprenez par là des Pokemon aux statistiques natives impeccables que l'on a volontairement optimisé via l'accouplement. Et pour cela, tous les éleveurs vous le diront, il n’y a rien de mieux que d’avoir plusieurs Metamorph aux statistiques et traits de caractère variés pour optimiser la reproduction. Ça tombe bien, Pokemon Ecarlate et Violet ont pensé à eux. Metamorph est en effet la grande star du prochain raid 5 étoiles.

Une pluie de nouveaux petits monstres très rares

Et il ne s’agit pas de Metamorph classiques puisque ce sont des espèces extrêmement rares qui sont proposées dans ce raid 5 étoiles. Chaque Pokemon aura non seulement un Tera Type et un trait de caractère unique, mais également 5 IV (statistiques natives) parfaites garanties. De quoi faciliter l'obtention de vos Pokemon parfaits. Ce nouveau raid cinq étoiles sera disponible du 7 au 9 avril prochain.

Dans la foulée, sachez qu’il sera encore possible de profiter du gros raid 7 étoiles encore en cours dont la prochaine sortie aura également lieu du 7 au 9 avril prochain. Ce sera ici votre dernière chance pour mettre la main sur un Clamiral très puissant et surtout unique.

Enfin, un Gourmelet exclusif est actuellement distribué partout en France et le sera encore tout au long du mois d’avril. Pour cela, il suffit de se rendre dans l’une des boutiques participantes du territoire.

Le Metamorph du raid 5 étoiles Disponible uniquement le week-end du 7 au 9 avril 2023.

Le Clamiral du raid 7 étoiles Dernier week-end d’apparition du 7 au 9 avril 2023.

Le Gourmelet unique Distribué dans les magasins participants.



Par ailleurs, sachez qu'un code cadeau mystère gratuit est encore valide. Et ce, jusqu'à la fin du mois. Il peut donc encore être utilisé pour récupérer des objets spéciaux. Ce dernier vous offre pas moins de deux CT à apprendre à vos Pokemon pour peaufiner vos stratégies.

Pokemon Ecarlate et Violet sortent le grand jeu !

Pokemon Ecarlate et Violet mettent le paquet pour gâter leurs joueurs en ce moment et ce mois d'avril 2023 devrait également être marqué par l'arrivée d'un très gros patch. Ce dernier, très attendu, a été annoncé comme particulièrement important. Il devrait résoudre de nombreux bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs attendent notamment la compatibilité avec Pokemon Home.

Le terrain se prépare petit à petit pour l'arrivée des deux gros DLC en fin d'année qui, quant à eux, devraient ajouté de nouvelles régions à visiter et pas moins de 200 nouveaux petits monstres inédits à capturé dont certain n'ont encore jamais été vu auparavent.