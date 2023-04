Pokemon Ecarlate et Violet viennent d’annoncer l’arrivée imminente d’un nouveau Pokemon aussi rare que puissant pour un temps extrêmement limité comme à chaque fois. Préparez vos meilleures équipes et vos pokéballs.

Malgré les critiques, le duo Pokemon Ecarlate et Violet fonctionnent à plein régime. Les deux jeux arrivent à tenir en haleine un très grand nombre de dresseurs en herbes grâce aux événements réguliers qui apparaissent chaque mois. On parle bien entendu ici des fameux raids, le contenu endgame des deux jeux.

Pour cette neuvième génération de petits monstres, Gamefreak assure un suivi de tous les instants et permet à ses joueurs de capturer de nouveaux pokemon uniques, rares et souvent très puissants chaque mois. Le prochain a été annoncé et il coche toutes les cases !

Un nouveau Pokemon rare et puissant

La prochaine star des raids 7 étoiles du mois d’avril sera donc Typhlosion. Ce pokemon de type feu très connu et apprécié des fans est apparu la toute première fois dans Pokemon Or et Argent. Typhlosion est en réalité l’évolution ultime de Héricendre, le pokemon starter de type de la seconde génération. Il l’était également dans Legendes Pokemon Arceus aux côtés de Brindibou et Moustillon.

Pour cette version 9G, Typhlosion débarque donc via un nouveau raid 7 étoiles dans une version très puissante et il aura un Téra Type Spectre. Notez par ailleurs que ce sera ici la première fois que le pokemon sera disponible dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Vous pourrez capturer ce Typhlosion unique du 14 au 16 avril prochain, puis du 21 au 23 avril.

Outre cette nouvelle créature, sachez que vous pouvez également mettre la main sur un Gourmelet exclusif en vous rendant dans les magasins participant à la distribution.

Le Typhlosion du raid 7 étoiles A capturer du 14 au 16 avril 2023, puis du 21 au 23 avril 2023



Le Gourmelet exclusif A récupérer dans les magasins participants



le Typhlosion évènement via serebii.net

Des cadeaux, encore des cadeaux !

En plus d'offrir ou de permettre d'attraper, de nouveaux pokemon chaque mois, Pokemon Ecarlate et Violet n'hésitent pas à faire de nombreux cadeaux mystères. Généralement, ce sont des codes à récupérer puis à rentrer dans le jeu en utilisant la méthode détaillée ci-dessous. Il arrive également que ces codes soient donnés depuis d'autres applications de la franchise. C'est le cas aujourd'hui avec un objet exclusif.

Il est, en effet, possible de récupérer un sac à dos pokéball inédit via Pokemon HOME si vous remplissez quelques conditions. Il faut en effet avoir fait au moins 3 matchs en ligne durant le dernier week-end de compétition et avoir son jeu Pokemon Ecarlate ou Violet lié avec Pokemon HOME. Si c'est le cas, rendez-vous sur l'application HOME pour récupérer votre bien. Sachez également qu'il vous reste encore quelques jours pour profiter d'un code cadeau mystère gratuit unique. Ce dernier vous permettra de récupérer deux attaques à apprendre à vos petits monstres.

Codes cadeaux mystères disponibles

ENJ0YBATTLE - offre la CT087 Provoc et la CT082 Cage-Eclair - valable jusqu'au 30 avril 2023

Sac exclusif - à récupérer via l'application Pokemon HOME (à condition d'avoir lié son jeu Ecarlate ou Violet à l'pplication et d'avoir participer à au moins 3 matchs en ligne durant le dernier week-end de compétition).

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?