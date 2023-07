Ce n'est pas nouveau, Pokemon Écarlate et Violet offrent régulièrement du contenu pour les dresseurs en herbe que vous êtes (que nous sommes en réalité). Parfois ce sont de simples objets ou des pokemon rares, d'autres ce sont des créatures taillées pour le combat et optimisées pour la compétition. C'est d'ailleurs un Pokémon stratégique qui sera offert bientôt à l'occasion des championnats du monde.

Un nouveau pokemon stratégique bientôt offert !

Une nouvelle distribution vient en effet d'être annoncée et le pokemon offert devrait déjà vous dire quelque chose puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'un Tritosor stratégique (type Mer Orient). En revanche, celui-ci est un peu spécial puisqu'il est directement inspiré du Pokémon utilisé par le champion Eduardo Cunha. Si ce petit monstre vous dit quelque chose, c'est normal.

Une créature similaire avait déjà été offerte au mois de juin. Un Tritosor stratégique encore une fois inspiré de celui utilisé par un autre champion. Ils ont donc beau avoir la même bouille, les deux pokemon sont bien différents, et tout aussi puissants. On remarquera par ailleurs que leur kit est différent sur un point précis. L'un opte pour l'attaque Laser Glace tandis que le Tritosor offert prochainement préfère utiliser Vent Glace. Deux écoles pour un résultat presque similaire.

Statistiques du Tritosor stratégique offert dès le 11 aout prochain

Niveau : 50

Talent : Glissade

Objet : Restes

Nature : Calme

Statistiques connues : 180 PV - 204 Défense - 124 Défense Spéciale

Attaques : Telluriforce - Abri - Vent Glace - Bâillement

Un code cadeau mystère gratuit pour patienter

Ce Tritosor surpuissant sera donc offert prochainement à l'occasion des Championnats du Monde de Pokemon 2023 qui se dérouleront le 11 août prochain. La distribution se fera à ce moment-là par code. Nous reviendrons bien sûr à ce moment-là pour vous le partager. En attendant, vous n'avez plus qu'à vous préparer pour accueillir ce nouveau Pokémon en composant une équipe stratégique parée pour le combat pour ensuite briller lors des saisons classées.

Au passage, sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour profiter d'un code cadeau mystère exclusif offrant plusieurs objets utiles qui pourraient même vous aider pour votre nouvelle équipe. De quoi se faire un peu d'argent et quelques super bonbons pour fait monter vos pokemon de niveaux.

Code cadeaux mystère valide jusqu'au 31 juillet 2023

TREASUREHUNT - contient 10 pépites, 10 Super Bonbons et 1 Copain Ball

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Écarlate et Violet recevront également bientôt deux DLC et une tonne de nouveautés. Le premier est attendu en automne tandis que le second arrivera un peu plus tard en hiver. En plus de nouvelles régions à explorer, des pokemon inédits sont attendus et plus de 200 créatures rejoindront le Pokédex dans la foulée. Un très gros contenu donc.