Une fois n’est pas coutume, Pokemon Ecarlate et Violet mettent à l’honneur un Pokemon encore jamais vu dans cette neuvième génération. Ce dernier sera une fois encore mis à l’honneur dans un événement exclusif.

Comme c’est le cas régulièrement, Pokemon Ecarlate et Violet lanceront prochainement un raid 7 étoiles inédit et surtout temporaire. C’est là qu’il faudra s’activer pour capturer le précieux Pokemon rare.

Un nouveau Pokemon rare arrive dans Ecarlate et Violet

Après Dracaufeu, Pyrobut, un Pikachu spécial ou encore récemment Archéduc, c’est au tour d’un nouveau Pokémon extrêmement rare de faire son entrée. Et il s’agit ici de Clamiral, évolution ultime de Moustillon, starter de type eau ayant fait ses débuts dans Pokemon Noir et Blanc. Il est également le starter de type eau de Legendes Pokemon Arceus. Toutefois, Moustillon, et donc Clamiral, est inédit dans Pokemon Ecarlate et Violet. C’est donc ici votre seule chance de mettre la main sur l’ultime évolution de l’espèce.

Un nouveau raid 7 etoiles temporaire

Comme c’est le cas pour chaque créature présente dans les raids 7 étoiles, ce Clamiral sera puissant, très puissant. Il vous faudra donc une équipe de haut niveau et optimisée de préférence, pour le mettre à mal et pouvoir le capturer. Se faire aider par des camarades dotés d'équipes complémentaires ne sera pas de trop non plus.

Ce Clamiral exclusif disposera en outre d’un Tera Type Insecte, quand lui est un Pokemon de type Eau.

Ce nouveau raid 7 étoiles sera disponible durant deux week end. Le premier se tiendra à la fin de ce mois de mars, et le second en avril.

1er week end : du 31 mars au 2 avril

2ème week end : du 7 au 9 avril

Notez qu'il est fort probable que d'autre raids spéciaux apparaissent dans la foulée, comme ce fut le cas il y a peu avec le Leuphorie et le gros bonus de récompenses.

Encore des cadeaux mystères disponibles

En parallèle, sachez que vous pouvez encore profiter de quelques codes cadeaux mystères pour mettre la main sur une poignée d’objets utiles. Vous pourrez ainsi récupérer des booster pour vos Pokemon, mais aussi deux attaques à leur apprendre pour optimiser votre stratégie.

Codes cadeaux mystères encore disponibles

ENJ0YBATTLE - offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc -valable jusqu'au 30 avril 2023

- offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc -valable jusqu'au 30 avril 2023 M0RESPEED - offre 10 capsules Carbone - code valide jusqu'au 31 mars 2023

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?