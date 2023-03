On a l’habitude d’avoir le droit à de nombreux codes cadeaux mystères, ou des raids exclusifs qui permettent d'attraper des Pokémon rares voire totalement inédits dans Pokemon Ecarlate et Violet. Mais il est moins habituel d’avoir le droit à des distributions événements. C’est pourtant le cas aujourd’hui et ce dans le monde entier, même chez nous en France.

Et la seule condition pour profiter de cette distribution exclusive c’est qu’il faudra vous déplacer dans l’un des points de ventes participant pour récupérer votre petit monstre.

Un Pokemon distribué gratuite partout en France

C’est donc un Gourmelet qui est actuellement offert via cette distribution gratuite et sans condition. Ce petit monstre exclusif à Pokemon Ecarlate et Violet n’est peut être pas aussi intéressant qu’un Pokemon légendaire ou surpuissant, néanmoins il possède une particularité unique et un Téra Type Vol, loin des standards donc, ce qui en fait de lui un Pokemon finalement ultra rare.

Pour mettre la main sur ce Gourmelet, il suffira de vous rendre dans l’un des points de vente participant pour demander un code, tout simplement. En France, c’est Micromania qui participe à cette distribution. Nos camarades belges quant à eux peuvent aussi se rendre dans leur magasin GameMania.

Sachez qu’il est possible de récupérer ce Pokemon exclusif sans condition d’achat, du 31 mars au 30 avril 2023

Via Serebii

Code cadeau mystère et Raid 7 étoiles exclusif

Une fois le code en main, il suffira alors de le rentrer dans votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet comme tous les codes cadeaux mystères. Notez que le code ne sera valable que jusqu'au 30 juin 2023.

Au passage, sachez qu’il vous reste encore quelques jours pour profiter d’un code cadeau mystère qui vous offrira deux attaques exclusives. De plus, un autre Pokemon très puissants et même bien plus rare que ce Gourmelet exclusif arrivera prochainement dans un raid 7 étoiles évènement. Toutes les infos sont à retrouver sur cet article.

Codes cadeaux mystères encore disponibles

ENJ0YBATTLE - offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc -valable jusqu'au 30 avril 2023

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?