Pokemon Ecarlate et Violet recevront prochainement un nouveau patch pour corriger une multitude de bugs (encore) mais aussi et surtout le récent plantage du raid événement.

Alors qu’une importante mise à jour a été déployée il y a peu sur Pokemon Ecarlate et Violet avec de nouveaux Pokemon Paradoxe légendaire et quelques nouveautés, beaucoup de joueurs ont eu de gros problèmes. Il s’est en effet avéré que certains dresseurs n’ont pas pu profiter du raid événement permettant de mettre la main sur le Suicune (Serpente-Eau) et le Viridium (Vert-de-Fer) Paradoxe à cause d’un vilain bug. Mais GameFreak va réparer tout ça.

Nouveau patch pour Pokemon Ecarlate et Violet

Pokemon Ecarlate et Violet recevront en effet un gros patch au mois d’avril afin de rectifier ce bug gênant. Dans la foulée le raid événement sera relancé pour permettre aux joueurs victimes du bug de retenter leur chance.

Le plantage en question faisant apparaître un œuf à la place des fameux Pokemon légendaires. La raison de ce plantage était liée à une désynchronisation des versions. Les joueurs avaient en effet tenté de participer à l’événement sans mettre à jour leur jeu en version 1.2 au préalable.

Cependant, il semblerait que le duo Pokemon Ecarlate et Violet ait également subi d’autres soucis liés à ce fameux patch. Plusieurs joueurs ont en effet affirmé avoir perdu leur partie sans aucune raison. Certains déclarent que le souci s’est produit après avoir synchronisé leur jeu avec Pokemon GO, d’autres peu après avoir mis la main au portefeuille pour précommander les deux gros DLC et recevoir les bonus de précommande.

Pour le moment, l’enquête suit son cours chez la communauté et Nintendo n’a pas pris la parole sur le sujet. De notre côté, nous avons nous aussi était victime d'une corruption de sauvegarde et avons donc contacté le support Nintendo pour y voir un peu plus clair. Ce dernier a botté en touche en nous disant qu’il ne pouvait strictement rien faire de leur côté, nous orientant alors vers le support Pokémon officiel, qui, quant à lui, nous renvoie à celui de Nintendo. En somme, nous ne sommes pas plus avancés. Heureusement, le bug en question semble être relativement rare.

Pokemon Ecarlate et Violet sont d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Deux gros DLC sont prévus et débarqueront à l'automne et à l'hiver de cette année.