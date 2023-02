Pokemon Ecarlate et Violet pourraient bien avoir le droit à un DLC sous peu et la firme tease l’arrivée d’un énorme Pokemon encore inédit à Paldea.

Ça fait déjà un moment que les rumeurs enflent concernant un potentiel DLC de Pokemon Ecarlate et Violet. Entre les infos de certains insiders et les découvertes de quelques dataminers, il paraît plus que probable que le dernier duo de jeux Pokemon finisse par recevoir un DLC et nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, un gros patch est lui aussi d’ici la fin du mois et lui aussi devrait ajouter des nouveautés d’après Game Freak. Et si tout était lié ?

Un énorme Pokemon pour bientôt ?

Il y a quelques heures, le compte Twitter officiel de Pokemon a fait monter la sauce en dévoilant un petit teaser. On peut en effet voir un bref clip sur lequel apparaît une partie d’un des plus gros Pokemon du jeu, la gigantesque baleine Wailord.

Mais si l’identité de la créature n’est plus un secret, les fans ont rapidement remarqué que ce dernier était différent

Dans un premier temps, le Pokemon parait légèrement différent, de plus, des marques sont visibles près de son œil tandis que la créature d’origine est parfaitement lisse. Partant de ces petits détails, les fans ont rapidement pensé à une chose : l’arrivée d’un Wailord Paradoxe qui ferait alors l’objet d’un DLC.

Les Pokemon Paradoxe, comme les Raids Tera Battle, sont des nouveautés de Pokemon Ecarlate et Violet. Ce sont des créatures très puissantes et uniques qu’il est possible de croiser vers la fin du jeu. Des versions alternatives de petits monstres existants, comme Rondoudou, Feuforêve ou encore Donphan, Tyranocif et Gallame. Pour l’heure, il n’en existe qu’une douzaine, mais d'autres pourraient bien arriver.

Ou alors ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle peluche comme il en existe des centaines et tout le monde sera déçu.

Il y a de quoi faire un paquet de DLC

De plus, l’existence d’un (ou de plusieurs) DLC n’aurait rien de très surprenant, GameFreak avait d’ores et déjà proposer plusieurs contenus supplémentaires pour Pokemon Epée et Bouclier, d'autres gros titres principaux de la franchise sur Switch. De plus, Pokemon Ecartlate et Violet ne font qu'effleurer le Pokédex. Si les jeux Ecarlate et Violet proposent près de 400 petits monstres à capturer, il existe en tout pas moins de 1008 créatures toute générations confondues. Autant vous dire que le studio à encore de la marge pour proposer du contenu.

Paldea est également immense et pourrait tout à fait nous faire découvrir de nouvelles zones secrètes ou même s'étendre davantage. Pourquoi pas en nous dévoilant ce qui se cache au-delà des nuages au nord-est de la carte du monde.

Paldea dans toute sa splendeur

On devrait de toute manière bientôt en avoir le cœur net puisque, comme l’affirme le compte Twitter officiel de Pokemon, une annonce sera faite prochainement.