Peu importe les saisons et la météo, GameFreak et Nintendo continuent de gâter les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet. Le duo de jeux a maintenant son train-train habituel avec des événements réguliers quand il ne propose pas aux dresseurs en herbe de récupérer des pokémon rares gratuitement et sans lever le petit doigt. Ce weekend, il va falloir retrousser ses manches, car c'est une créature surpuissante tout feu tout flamme qui peut être capturée.

Un nouveau raid surpuissant dans Pokemon Ecarlate et Violet

L’heure est aux raids événementiels à Paldea. Près deux ans après la sortie des jeux, les développeurs continuent d'étoffer le contenu post-lancement de Pokemon Ecarlate et Violet et de contenter les dresseurs de haut niveau à la recherche de nouveaux défis. Ces événements temporaires sont aussi et surtout l’occasion de mettre la main sur des créatures rares et puissantes qu’il n’est ordinairement pas possible de capturer voire qui ne sont pas du tout présent dans la région. C’est le cas du Roitiflam surpuissant qui est à l’honneur dans les raids Téracristal au cristal noir jusqu’au lundi 24 juin à 1h59 du matin.

Petite particularité, il est de type Électrik et possède l’Insigne Surpuissant en plus de statistiques améliorées. Autant dire qu’il faudra bien vous préparer, car cet adversaire est un gros dur à cuire. On rappelle que Roitiflam ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde. Comme c’est un adversaire plus retors qu’à l’accoutumée, il n'y a en revanche aucune limite pour l’affronter. Vous pourrez le combattre autant de fois que vous le souhaitez, jusqu’à trouver l’équipe parfaite pour en venir à bout. Voici quelques détails sur la nouvelle vedette de ce raid de Pokemon Ecarlate et Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Électrik

: Électrik Capturable une seule fois

une seule fois Insigne Surpuissant

Attaques : Boutefeu, Vampi-Poing, Éclair Fou, Fracass'Tête, Gonflette, Tacle Feu

Un Roitiflam du tonnerre à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet ©The Pokemon Company

Pour accéder à ce nouveau raid, vous devez d’abord lancer votre version de Pokemon Ecarlate ou Violet. Rendez-vous ensuite dans le menu Poké Portail, puis dans la section Cadeau Mystère. A partir de là, sélectionnez l’option « Recevoir les Actus Poké Portail » et le tour est joué. Ce Roitiflam surpuissant n’apparaîtra uniquement dans les Raids au cristal noir une fois que vos aurez mis à jour vos Actus Poké Portail. Pour pouvoir l'affronter, il faudra cependant avoir terminé certains évènements après la fin du jeu ou rejoindre un raid Téracristal 7 étoiles lancé par une autre personne remplissant les conditions.