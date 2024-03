Un pokemon surpuissant vient tout juste d'arriver dans Ecarlate et Violet, mais attention, c'est seulement pour une durée limitée. Et ce n'est pas la seule condition à remplir.

Pokemon Ecarlate et Violet a une manière bien à lui de maintenir l'intérêt des joueurs, en plus de son gros DLC qui est officiellement complet depuis décembre dernier. Il met en place régulièrement des événements spéciaux avec de nombreux cadeaux à la clé. Il y a simplement quelques conditions à remplir, mais si c'est votre cas, alors vous avez une bonne raison de relancer le jeu. D'ailleurs, en ce moment même, il est possible d'aller se frotter à une créature qui va sûrement vous offrir un sacré challenge. Un conseil : ne traînez pas, car ça ne va pas durer éternellement.

Un super pokemon à ne pas louper dans Ecarlate et Violet !

Une fois n'est pas coutume, on est là pour vous parler d'un raid Teracristal. Vous devez connaître la musique, il s'agit d'un événement bien particulier où on prend part à un duel contre un pokemon plus ou moins puissant. Ces affrontements représentent globalement le contenu de fin de jeu. En fait, ils servent surtout à amasser des récompenses croustillantes et à faire monter d'un cran la difficulté. Récemment, on nous a dévoilé la venue de trois raids, et hier, celui contre Florizarre a pris fin. Qui va le remplacer ? Eh bien, pas n'importe qui.

Dès aujourd'hui, c'est-à-dire le 6 mars 2024, il est possible de s'attaquer à un Tortank doté de l'Insigne Surpuissant. Le raid prendra fin le mardi 12 mars 2024 à 00h59. On vous invite vraiment à ne pas le louper, et ce, pour une raison assez simple. Il ne peut être capturé qu'une seule fois par sauvegarde. Une fois que ce sera fait, vous pourrez l'affronter à nouveau pour obtenir des récompenses diverses et variées. Si l'appât du gain ne vous tente pas, vous serez peut-être plus attiré par le potentiel défi que cache ce raid Teracristal.

Vous êtes intéressé ? Dans ce cas, il y a juste trois petites conditions à remplir pour capturer ce pokemon lors du raid. D'abord, il faut être abonné au Nintendo Switch Online. C'est un peu arbitraire, mais c'est la règle à suivre. Ensuite, vous devez avoir terminé Pokemon Ecarlate & Violet. Si ce n'est pas encore fait, mais que vous approchez de la fin, on vous conseille de ne pas perdre trop de temps. Enfin, il faut se rendre au menu Poké Portail et appuyer sur « Recevoir les actus Poké portail ». Simple et efficace. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à saisir votre console pour aller cogner du Tortank.