Préparez vos pokéball car il va falloir vous préparer pour deux gros événements à venir sur Pokemon Écarlate et Violet. Parfait pour apporter un peu de combativité pendant votre été.

Deux nouveaux événements passionnants sont désormais disponibles pour les joueurs de Pokemon Écarlate et Violet : l'incroyable Tera Raid Pikachu et l'excitant événement Outbreak. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de Pokémon, offrant à la fois bonheur et challenge. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Un événement Tera Raid 7 étoiles sur Pokemon Écarlate et Violet

Les dresseurs de Pokémon Écarlate et Violet peuvent se préparer à affronter un Pikachu spécial lors d'un Raid Tera 7 étoiles. Ce Pikachu, de type Tera Eau et portant la Marque des Plus Puissants, représente un défi de taille. Les joueurs doivent noter que ce Pikachu ne peut être capturé qu'une seule fois par sauvegarde. Cet événement est une occasion unique d'ajouter un Pikachu exceptionnel à leur collection.

Parallèlement au Tera Raid, un événement Outbreak se déroule également. Les joueurs peuvent rencontrer en grand nombre des Pokémon tels que Pichu, Pikachu, Mimikyu, Raichu et Raichu d'Alola. Cet événement est idéal pour ceux qui souhaitent enrichir leur Pokédex ou trouver des Pokémon avec des caractéristiques particulières. Et puis c'est un très bon choix pour les nostalgiques

Les deux événements Pokemon ont débuté et se poursuivront jusqu'au 26 juillet à 01h59 du matin (heure française). Ces événements offrent aux joueurs une excellente opportunité de vivre de nouvelles aventures. Et d'enrichir leur expérience de jeu. Que ce soit pour affronter un Pikachu redoutable ou pour attraper des Pokémon en grand nombre, ces ajouts promettent de ravir les dresseurs de tous niveaux.

Pour la petite histoire, Pikachu a fait sa première apparition en 1996, avec la sortie des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon, suivis par Rouge et Bleu dans le reste du monde. Depuis lors, Pikachu est devenu l'emblème de la franchise.

Source : serebii