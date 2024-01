Comme prévu, un nouveau pokémon surpuissant et rare vient d'arriver dans Pokemon Ecarlate et Violet. Un conseil : ne perdez pas de temps, c'est une occasion en or.

Pokemon Ecarlate et Violet n'a pas seulement lancé la deuxième partie de son DLC en décembre. En effet, qu'en est-il de celles et ceux qui ne possèdent pas Le Trésor enfoui de la Zone Zéro ? Pour eux, et pour les autres aussi évidemment, Game Freak a tout prévu. Des événements sont mis en place régulièrement pour maintenir l'intérêt des joueurs. D'ailleurs, il y en a un qui vient tout juste de démarrer, et on vous invite à ne pas faire l'impasse dessus. Mais attention, ce ne sera pas pour les débutants.

Un nouveau raid dans Pokemon Ecarlate et Violet, mais faites vite

En effet, il s'agit d'un nouveau raid Teracristal. Les habitués du jeu connaissent la musique, ce sont des combats ardus qui représentent une bonne partie du contenu final. La particularité ici, c'est qu'il est possible de les disputer avec l'IA ou aux côtés d'autres joueurs. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à y prendre part ? Eh bien oui, puisqu'une fois vaincu, le pokémon affronté laisse tomber des récompenses plus ou moins alléchantes. Après, c'est aussi une bonne manière d'ajouter plus de défi dans l'expérience.

Le raid du jour ne s'adresse pas à tout le monde, puisqu'il est de rang 7 étoiles. Vous allez pouvoir vous frotter à un Brasegali doté du Téra type Vol, un pokémon assez puissant. Si vous parvenez à le terrasser, c'est un Insigne Surpuissant qui vous attend. Du coup, ça vaut le coup d'aller le défier en duel. Par contre, ne prenez pas trop votre temps. En effet, l'événement a commencé aujourd'hui, mais il se terminera lundi 15 janvier à 00h59. Ne vous inquiétez pas, si vous le ratez, une deuxième chance vous sera donnée entre 19 et 21 janvier 2024.

Comme souvent, ce pokémon peut seulement être attrapé une fois par sauvegarde. D'où sa rareté, et le fait qu'on parle d'une opportunité en or. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule surprise de cette semaine pour Pokemon Ecarlate et Violet. Pour cause, ce week-end, un autre raid va faire son grand retour. Cette fois, il est de rang 5 étoiles, et c'est celui qui concerne Leuphorie. Vous allez avoir de quoi faire.

On vous a déjà expliqué les instructions pour récupérer Braségali, mais dans le doute, on va vous les remettre ici. Pas de panique, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre, suivez juste ces étapes :

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet

Accédez au menu Poké Portail

Sélectionnez « Recevoir les actus Poké portail »

Une petite précision s'impose tout de même. Il se peut que vous soyez débutant, ou en plein milieu de l'aventure proposée par Pokemon Ecarlate et Violet. Si c'est le cas, gardez bien en tête qu'il faut avoir pliée l'histoire principale pour y accéder. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance.