Un nouvel événement approche dans Pokemon Ecarlate et Violet, et faites-nous confiance, vous n'allez pas vouloir le louper. Un beau combat vous attend contre des pokemon spéciaux.

Pokemon Ecarlate et Violet a une habitude bien connue des joueurs. De temps à autre, il leur propose de prendre part à des événements uniques, qui prennent la forme de duel. Si vous aimez surmonter ce genre de défi, alors on a une bonne nouvelle pour vous. Dans quelques jours, il sera possible de se joindre à un combat spécial, et on vous invite à ne le louper sans aucun prétexte. D'autant plus qu'il ne restera pas éternellement dans le jeu.

Un événement spécial pour Pokemon Ecarlate et Violet

Pour les habitués, on ne vous apprend rien, il s'agit d'un raid Teracristal. Petite piqûre de rappel, il s'agit de combats assez corsés qui peuvent être menés avec d'autres joueurs ou l'IA. Quand on a terminé Pokemon Ecarlate et Violet, c'est ça qui représente une bonne partie du contenu post-game. Pour cause, les affrontements sont souvent plus durs, avec de belles récompenses à la clé. Bientôt, vous allez pouvoir profiter de deux combats inédits qui vont prendre la forme de raids de rang 5 étoiles.

En vérité, il n'y a pas deux combats qui sont disponibles pour chaque version du titre. Mais le pokemon affronté ne sera pas le même si vous avez Violet ou Ecarlate. Pour le premier, vous devrez faire face à Têtes-de-Fer (Iron Jugulis en anglais), et pour le second, Flotte-Mèche (Flutter Mane en anglais). Etant donné que ce n'est pas du rang 7 étoiles, ce ne sera pas forcément aussi dur, mais ça n'enlève en rien le plaisir de ces joutes. On a hâte d'y être.

Ce sera donc une excellente manière de donner un autre défi après celui qui demandait d'affronter un Brasegali doté du Téra type Vol. Bien sûr, comme pour ce dernier, c'est un événement limité dans le temps. Le coup d'envoi sera donné le 26 janvier prochain, et ça prendra fin le 28 du même mois. Autant dire qu'il n'y aura pas beaucoup de temps en profiter. Cependant, il peut tout à fait revenir dans le futur, comme c'est déjà arrivé avec d'autres. En attendant, préparez une composition adéquate en prévision des raids à venir.

Le DLC est enfin complet

Pour mémoire, le DLC baptisé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro est enfin complet. Le Volume 1, « Le Masque Turquoise », a été déployé en septembre dernier. Quelques mois plus tard, il fut rejoint par le deuxième Volume, « Le Disque Indigo », et les fans sont actuellement en train de le dévorer. Une fois encore, on a affaire à du contenu inédit bien dense, avec 4 zones artificielles à visiter : l'ardente Zone Savane, la luxuriante Zone Côtière, la rude Zone Canyon et la glaciale Zone Polaire. On vous laisse découvrir les nouveaux pokemon qui sont au rendez-vous, et vous allez voir, il y a de quoi faire.