Un nouveau défi arrive dans Pokemon Ecarlate et Violet, et il ne faudra surtout pas faire l'impasse dessus tant il est intéressant. Au menu, un pokemon rare et surtout puissant.

Est-ce que vous jouez encore à Pokemon Ecarlate et Violet ? Il y a de nombreuses raisons de relancer le dernier-né de la franchise. Son DLC en est une, certes, mais elle n'est pas la seule. Régulièrement, Game Freak fait des ajouts pour maintenir l'intérêt de la communauté, et ils prennent quasiment toujours la même forme. D'ailleurs, il sera bientôt possible de prendre part à un défi spécial. Si vous en venez à bout, ce sont de belles surprises qui vous attendent. Tout ça pour dire : ne ratez pas le rendez-vous.

Un nouveau raid arrive, avec un pokemon surpuissant à affronter

Si vous connaissez un peu le titre, vous savez déjà de quoi on va parler. On est encore là pour vous présenter le prochain raid Teracristal qui arrivera dans Pokemon Ecarlate et Violet. Et comme le veut la tradition, on va d'abord faire une piqûre de rappel. Il s'agit d'un type de rencontre bien précis, où le joueur va mener des combats plutôt ardus avec d'autres joueurs ou l'IA. Les raids en question intéressent souvent les dresseurs qui ont fini le jeu, puisque ça représente une bonne partie du contenu post-game. En plus, il y a de grosses récompenses à obtenir.

Dans quelques jours, vous allez pouvoir faire face à Pingoléon avec un Insigne Surpuissant et un type Téracristal Glace. Autant dire qu'il ne va pas tomber facilement, mais c'est ça qui fait la beauté des raids de rang 7 étoiles. Vous allez devoir préparer votre meilleure composition si vous souhaitez en venir à bout. Vous l'aurez compris, il faut surtout pas le louper, et à ce sujet, on a une bonne nouvelle pour vous. Vous allez avoir deux opportunités pour faire face à ce terrible pokemon.

Le premier affrontement débutera le vendredi 2 février 2024 à 1h (heure française), avant de prendre fin le lundi 5 février 2024 à 0h59 (heure française). Vous aurez donc le temps, mais il se peut que vous soyez occupé à ce moment-là. Si c'est le cas, pas de panique, un autre créneau sera disponible pour se frotter à ce pokemon. Le raid Teracristal contre Pingoléon ouvrira à nouveau ses portes le vendredi 9 février à 1h (heure française) et les fermera (cette fois, pour de bon) le lundi 12 février à 0h59 (heure française).

En attendant, sus au DLC !

Une fois que vous aurez terrassé notre ami Pingoléon, qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien, il y a toujours l'extension baptisée Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Cette dernière a enfin été complétée avec l'arrivée du Volume 2, « Le Disque Indigo ». Le digne successeur du Volume 1, « Le Masque Turquoise », promet de satisfaire les joueurs avec du nouveau contenu qui se faisait grandement désirer. Au programme, vous avez des zones inédites à traverser, des pokemons spéciaux à rencontrer, bref, il y a de quoi faire. Il ne vous reste plus qu'à sauter le pas.