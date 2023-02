Pokemon Ecarlate et Violet viennent d’annoncer l’arrivée d’un nouveau raid 7 étoiles avec à la clé un Pokemon de légende unique et très puissant.

C’est LA fonctionnalité adorée des dresseurs de haut niveau qui recherche sans cesse de nouveau défi, les raids Tera sont l'occasion de mettre la main sur des Pokemon uniques, extrêmement rares et surtout, très puissants. Alors qu’un événement consacré à Pokemon Ecarlate et Violet va bientôt pointer le bout de son nez, et que les fans attendent impatiemment l’annonce d’un DLC, Nintendo et Game Freak viennent de nous faire un petit cadeau avant l’heure.

Un nouveau raid 7 étoiles pour Pokemon Ecarlate et Violet

Les développeurs ont en effet annoncé l’arrivée imminente d’un nouveau raid 7 étoiles avec un Pokemon qui s’annonce d’ores et déjà bien costaud, ne serait-ce qu’avec son type Tera exclusif, encore une fois.

Après Dracaufeu, Pyrobut ou encore Amphinobi, c’est maintenant au tour de la célèbre mascotte Pikachu de venir faire suer les dresseurs dans ce tout nouveau raid très difficile. Avec son type Eau exclusif à sa Teracristallisation, qui rend le Pokemon difficile à contrer et pourra surprendre les joueurs les moins aguerris, ce Pikachu spécial ne pourra être capturé qu’une seule fois par partie.

De plus, cet événement est limité. Le raid 7 étoiles Pikachu ne sera disponible que du 24 au 27 février prochain. Il va donc falloir faire vite et être bien préparé.

D'autres raids à venir ?

D’autres événements spéciaux devraient très certainement être annoncés à la fin de ce nouveau raid 7 étoiles d'autant qu'un Pokemon Direct est attendu lui aussi le 27 février prochain. Outre l’annonce d’un DLC, qui fait l’objet de rumeurs depuis un moment, les fans attendent également un patch permettant à Pokemon Ecarlate et Violet d’être pleinement compatible avec Pokemon Home et / ou plus de boîtes mises à disposition en jeu pour y ranger leurs petits monstres.

Offrir la possibilité aux joueurs de capturer des centaines de Pokémon à tour de bras, c’est bien, mais leur donner de quoi les stocker, c’est mieux.

Dans tous les cas, entres les nombreux codes cadeaux mystères, les Pokémon surpuissants offerts gratuitement et les raids réguliers, Pokemon Ecarlate & Violet font plaisir à leurs joueurs et devraient certainement continuer de nombreux mois.

Quel(s) Pokemon vous aimeriez voir arriver en raid 7 étoiles d'ailleurs ?