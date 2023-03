Une fois n’est pas coutume, Pokemon Ecarlate et Violet offrent à leurs joueurs toujours plus de challenge et de Pokemon inédits à capturer. Après un Pikachu extrêmement puissant il y a peu, et deux Pokémon légendaires, qui sont encore disponibles, un nouveau raid 7 étoiles arrivera prochainement. Pas de Pokemon iconiques, ni de légendaire cette fois. Mais un petit monstre de poche extrêmement rare, autrement impossible à capturer.

Un nouveau raid 7 étoiles et un Pokemon rare

Si vous espériez toutefois mettre la main sur un nouveau Pokemon légendaire vous allez être déçus. Mais la vedette de ce nouveau raid 7 étoiles reste plutôt rare dans son genre, puisque c'est un Archéduc, la forme finale de Brindibou. L starter de type Plante de Pokemon Lune et Soleil.

Cet Archéduc aura un type Tera Vol, et des statistiques améliorées. De plus ce sera l’unique moyen de mettre la main sur cette créature puisqu’il est impossible à trouver dans la nature dans Pokemon Ecarlate et Violet . Évidemment, comme d’habitude, ce raid sera bien plus difficile que la moyenne et vous devrez avoir une équipe de choc pour pouvoir tenir tête à ce nouvel adversaire.

Archéduc sera disponible dans ce nouveau raid 7 étoiles du 17 au 19 mars, puis une seconde fois du 24 au 26 mars.

Merci à Serebii pour la capture

Les raids légendaires encore disponibles !

Annoncés lors de la présentation des deux prochain gros DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, les deux raids légendaires vous permettant de capturer deux nouveaux monstres Paradoxe surpuissants sont toujours disponibles. Rappelez-vous toutefois que ces derniers disparaitront dès le 12 mars prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre en Pokéball ces alternatives de Suicune et Viridium.

Serpente-Eau (Suicune alternatif) Type : Dragon / Eau Type Téra : Eau

Vert-de-Fer (Viridium alternatif) Type : Plante / Psy Type Téra : Psy

Des codes cadeaux mystères encore valides

Notez enfin que deux codes cadeaux mystères gratuits pour Pokemon Ecarlate et Violet sont encore valides à l'heure où ses lignes sont écrites. C'est donc le moment où jamais d'en profiter si ce n'est pas encore déjà fait. Ces cadeaux mystères vous permettent de mettre la mains sur plusieurs objets utiles. Un en particulier est d'ailleurs très efficace pour les combats stratégiques.

Pokemon Ecarlate et Violet sont tout deux disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch.