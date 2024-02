Pokemon Ecarlate et Violet vont célébrer la Saint-Valentin avec un nouvel événement vous permettant d'affronter une créature spéciale. Ne perdez pas de temps, et foncez !

Pokemon Ecarlate et Violet continue encore et toujours d'attirer une communauté fidèle au poste. Les joueurs sont au rendez-vous, ce qui a été aidé par la sortie de la deuxième partie du DLC baptisé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Pour celles et ceux qui ont terminé l'aventure, le jeu a encore des surprises en réserve. Par exemple, en ce moment même, un événement est en train de battre son plein. Il vous permet d'affronter un ennemi spécial, et on vous invite à ne pas faire l'impasse dessus.

Un nouvel événement dans Pokemon Ecarlate et Violet

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que demain, c'est la Saint-Valentin. Et ça, la sphère vidéoludique le prend au sérieux. Bien souvent, on voit de nombreuses productions rendre hommage à cette fête via des nouveautés diverses et variées. C'est le cas de Pokemon Ecarlate et Violet. Sans surprise, on a affaire à un raid Teracristal inédit. Cette fois, il vous propose d'affronter un Lovdisc. Un monstre de type Eau issu de la troisième génération. Vous pouvez le voir ci-dessous, et clairement, on peut difficilement être plus dans le thème. Une bonne idée à n'en pas douter.

Avant toute chose, un raid Teracristal, c'est quoi ? Pour les retardataires, il s'agit d'un combat qui peut être mené avec l'IA ou avec d'autres joueurs en ligne. Le principe est simple : on affronte en duel un pokemon plus ou moins puissant, et une fois vaincu, celui-ci laisse tomber de belles récompenses. Petite précision, on ne fait pas toujours face à une créature terriblement dure à vaincre, comme l'a déjà prouvé Leuphorie par le passé. Dans le cas de Lovdisc, vous n'aurez probablement pas trop de mal à vous en défaire.

Néanmoins, il est important de noter qu'il y a deux raids pour ce pokemon. On en trouve un de rang 3 étoiles (niveau 35) et l'autre de rang 5 étoiles (niveau 75). Par conséquent, même si vous n'êtes pas très avancé dans le jeu, vous avez toujours l'opportunité de vous frotter à lui. Pour information, l'affrontement est accessible depuis le 12 février dernier. Malheureusement, il ne va pas tarder à se terminer. Dès le 15 février, il ne sera plus possible de combattre Lovdisc dans un raid Teracristal. D'où le fait qu'on vous incite à ne pas traîner, en particulier si vous avez envie de l'ajouter à votre collection.