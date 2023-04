Pokemon Ecarlate et Violet ont enfin reçu leur fameux gros patch du mois d’avril et s’il y a bien plusieurs correctifs, la déception est très grande chez les joueurs.

Annonce en mars dernier, cette nouvelle mise à jour de Pokemon Ecarlate et Violet était particulièrement attendue par les dresseurs du monde entier. La raison ? Beaucoup s'attendaient à ce qu’il y ait du changement. C’est en tout cas ce qui était prévu. Et s’il y a bien plusieurs choses qui sont modifiées, on est loin du patch salvateur tant attendu.

Si Pokemon Ecarlate et Violet sont de véritables cartons, leurs sorties ont été secouées par un bilan technique désastreux. Bugs en pagaille, graphismes honteux pour la petite Nintendo Switch…

Un constat à moitié avoué par Gamefreak qui a reconnu que son jeu nécessitait (et nécessite encore) quelques patchs pour être pleinement peaufiné. Plusieurs mises à jour se sont donc enchaînées jusqu’à aujourd’hui. Le patch 1.3 était attendu au tournant puisque celui-ci devait apporter des solutions aux nombreux plantages encore présents, et ajouté également de nouvelles fonctionnalités.

Une mise à jour très attendue, mais finalement très légère

En vérité, s’il y a bien des correctifs et une seule modification subtile d’une des fonctionnalités du jeu, il n’y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au grand dam d’une partie des joueurs qui se font déjà entendre sur les réseaux.

Finalement, le patch 1.3 de Pokemon Ecarlate et Violet corrige le fameux bug de l'œuf qui avait empêché les joueurs d’attraper deux pokemon légendaires lors de la dernière mise à jour. Notez d’ailleurs que Serpente-Eau et Vert-de-Fer réapparaîtront des dans raids spéciaux dans les semaines à venir. On notera également la correction de plusieurs bugs liés à certaines attaques ou aux matchs en ligne.

Notes de patch 1.3 Pokemon Ecarlate et Violet

Ajustements de certaines fonstionnalités Une modification a été apportée à la date limite d'inscription aux compétitions amicales Les inscriptions seront désormais autorisées jusqu'à la fin de la compétition amicale.



Match en ligne Correction d'un bug où le fait de sélectionner « Échanger » juste avant que le minuteur de sélection n'atteigne zéro pouvait empêcher l'échange du Pokémon sélectionné et, par la suite, entraîner un comportement anormal de l'échange - et du match en lui-même. Correction d'un bug d'affichage du chronomètre qui ne s'affichait pas correcteur lorsque le temps restant pour le match était inférieur à une minute. Correction d'un bug qui réduisait le temps de sélection d'un dresseur si certaines attaques étaient utilisée au moment où le pokemon s'évanouissait.



Combats Correction d'un bug à cause duquel le talent « Ruminant » se déclenchait une fois tous les deux tours après s'être déclenchée la première fois, contrairement à ce qui est écrit dans la description de la capacité. Correction d'un bug qui survenait lorsque Zoroark se teracristalisait en utilisant sa capacité d'illusion pour se déguiser en un autre Pokémon déjà téracristalisé ou non. Sur l'écran de statut, le Téra type de Zoroark s'affichait comme le type original du Pokémon sous lequel il s'était déguisé. Correction d'un bug dans les combats doubles avec des mouvements qui entraînent des changements de statues pour les Pokémon utilisant ces mouvements. En raison de ce bug, les changements de statistiques se produisaient deux fois si l'utilisateur touchait deux Pokémon adverses avec le mouvement alors qu'un Pokémon adverse était derrière un Substitut.



Connectivité de Pokémon GO Correction d'un problème majeur qui entraînait le plantage du jeu lors de l'association de Pokemon Ecarlate ou Violet à un compte Pokémon GO.



Autre Correction d'un bug affectant les dresseurs ayant reçu le Zoroark forme Hisui depuis les codes cadeaux mystères en tant que bonus spécial d'achat anticipé pour les DLC « Le Trésor Caché de la Zone Zéro » sans avoir d'abord vu Zoroark dans leur jeu. Ce bug provoquait l'affichage incorrect de Zoroark comme étant enregistré dans les Pokédex.

D'autres corrections de bugs divers.

Pokemon Ecarlate et Violet sont disponibles sur Nintendo Switch et recevront prochainement deux gros DLC. Le premier arrivera dès cet automne, et le second plus tard en hiver. De nouvelles régions et plus de 200 créatures sont attendues dans ces nouveaux arcs narratifs. L'un des pokemon inédit a d'ailleurs déjà été présenté.