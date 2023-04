Pokemon Ecarlate et Violet auront bientôt le droit à pas moins de deux DLC et si l’on ne sait pas encore grand-chose sur ces derniers, le premier d’entre eux vient de nous dévoiler l’une de ses petites créatures.

Annoncées lors du dernier Pokemon direct, deux grosses extensions viendront gonfler la durée de vie de Pokemon Ecarlate et Violet en fin d’année.

Les hostilités débuteront dès cet automne avec le DLC 1 : Le masque Turquoise, pour fini en hiver avec le DLC 2 : Le Disque Indigo. C’est d’ailleurs ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui.

Il y a peu, dans le premier épisode de la toute nouvelle série Pokemon, une étrange créature a été aperçue. Une sorte de petite tortue marine que personne n’avait encore jamais vue nulle part. Comme les fans pouvaient s’en douter, il s’agissait bien d’un tout nouveau pokemon. À l’instar de Ho-Oh à l’époque, la créature s’est dévoilée au monde entier via l’anime et rejoindra bientôt les jeux.

Un Pokemon inédit du DLC déjà dévoilé !

Si ce nouveau petit monstre n’a pas encore de nom, il a été confirmé qu’il serait présent dans les prochaines extensions. Un artwork a même été partagé sur la toile depuis.

Si l’on se fit à son physique, ce pokemon pourrait bien être la forme originelle de Terapagos, l’un des pokemon légendaires inédits d’ores et déjà confirmés, celui qui tient d’ailleurs l’affiche du DLC 2 : Le Disque Indigo.

Pour le moment, on ne sait malheureusement absolument rien sur ce DLC, ni même sur les créatures exclusives qui débarqueront dans la foulée. On sait seulement que chaque extension nous ouvrira les portes d’une nouvelle région et que l’on pourra découvrir de nouveaux arcs narratifs.

S'il n'est pas mignon celui-ci !

Des DLC qui s'annoncent généreux et plein de surprises

Il sera donc possible de voyager dans de nouveaux environnements et de capturer des créatures encore inédites. Au total, pas moins de 200 nouveaux pokemon sont attendus. On entend par « nouveaux » le fait qu’ils sont actuellement absents des jeux Ecarlate et Violet puisque, vous vous en doutez, la plupart seront des petits monstres déjà connus de la franchise.

Néanmoins, plusieurs créatures totalement inédites ont déjà été confirmées, Terapagos donc, le petit monstre qui semble être sa pré-évolution, mais aussi 4 autres créatures légendaires que l’on aura l'occasion de découvrir dès la parution du premier DLC.

Les deux DLC de Pokemon Ecarlate et Violet sont déjà disponible en précommande via la boutique en ligne de Nintendo. Précommander vous donnera notamment accès à un pokemon exclusif.