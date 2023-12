Actuellement, celles et ceux qui possèdent Pokemon Ecarlate et Violet sont en joie. En effet, le trailer de la deuxième partie de son extension baptisée Le Trésor enfoui de la Zone Zéro a été dévoilé. Bientôt, les dresseurs vont pouvoir retourner sur les terres de Septentria, mais en attendant, une bonne surprise les attend. Dès maintenant, il est possible de récupérer gratuitement deux pokemon. Et attention, dans le lot, il y a même un légendaire dont le nom ne vous sera pas inconnu.

Deux pokemon à récupérer gratuitement

De temps à autre, Nintendo offre des cadeaux aux détenteurs du nouvel opus via des codes. Par le passé, on a notamment pu récupérer Mew ou Vrombotor de la Team Star (ce dernier est toujours disponible jusqu'au 31 août prochain). Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux pokemon dont vous allez pouvoir vous emparer, sans frais supplémentaires. Il ne s'agit pas de n'importe qui, puisqu'on a d'abord Lucario. Bon, dit comme ça, ce n'est vraiment pas croustillant, mais ne partez pas encore, car on a affaire à sa version Shiny. Là c'est déjà plus intéressant.

Pour le récupérer, il faut utiliser le code SH1NYBUDDY. Vous avez jusqu'au 3 janvier prochain pour le faire, alors ne perdez pas trop de temps. Mais un autre pokemon est également à obtenir sans mettre la main au portefeuille. Et là, ça ne rigole plus. On est face à un légendaire qui est loin d'être inconnu au bataillon : Darkrai. Cette créature issue de la quatrième génération est de type Ténèbres, et sa rareté dans Diamant, Perle et Platine n'est plus à prouver. Vous pouvez l'avoir sans suer dans Ecarlate et Violet grâce au code NEWM00N1SC0M1NG, mais faites vite, car il expire le 21 décembre 2023.

Voici les étapes que vous devez suivre pour faire usage de vos codes. Comme on l'a déjà expliqué, on vous conseille de ne pas traîner, car ça pourrait facilement vous sortir de la tête. En plus, ce n'est vraiment pas compliqué à utiliser.

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code SH1NYBUDDY et NEWM00N1SC0M1NG et vous recevrez vos cadeaux mystères gratuits dans la foulée

Une fois que vous les aurez obtenus, il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie du Volume 2 du DLC. Pour rappel, « Le Disque Indigo » arrivera le 14 décembre 2023. Comme vous pouvez le constater, Nintendo a visé la période des fêtes de Noël pour déployer la suite de l'extension, ce qui n'est pas anodin. Ce faisant, Pokemon Ecarlate et Violet vont sans doute se retrouver sous de nombreux sapins. Peut-être même sous le vôtre, qui sait.