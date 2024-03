Pokemon Ecarlate et Violet vous offre deux opportunités en or : affronter un pokemon iconique et obtenir un cadeau gratuit. Oui, c'est Noël avant l'heure, mais ne traînez pas.

Pokemon Ecarlate et Violet a visiblement décidé d'enfiler son bonnet de Père Noël, alors qu'on est en plein milieu du mois de mars. Pour cause, dès maintenant, il vous propose d'affronter un pokemon tout simplement culte. Mais c'est concrètement votre dernière chance pour prendre part à ce combat si spécial. Ceci dit, une autre surprise vous attend, et elle devrait beaucoup vous plaire. En plus, ça ne vous demande pas de mettre la main au portefeuille, ce qui est une excellente nouvelle.

Dernière chance pour affronter ce Dracaufeu spécial dans Pokemon Ecarlate et Violet

Commençons par le Dracaufeu qui est revenu le 13 mars dernier dans un raid Teracristal. Ces fameux duels qui représentent une bonne partie du contenu de fin de Pokemon Ecarlate et Violet. Ici, on a affaire à un Dracaufeu de type Dragon, avec un insigne surpuissant. Autant dire qu'il ne va pas être facile à faire tomber. Par contre, si vous parvenez à le vaincre, vous aurez accès à une multitude de récompenses alléchantes. On pense notamment à des objets permettant de faire évoluer vos pokemons. C'est toujours ça de pris.

Il conclut ainsi la valse des pokemons cultes accessibles via un raid Teracristal de rang 7 étoiles. Avant ça, on avait pu affronter Florizarre et même Tortank. Dans le cas de Dracaufeu, il ne sera plus disponible à compter du 17 mars 2024. C'est donc votre dernière chance pour tenter d'aller le combattre, et on vous invite à ne pas faire l'impasse sur cette occasion. Il n'est pas dit qu'il reviendra un jour dans le cadre d'un tel raid. Si jamais c'est déjà fait, on a une autre information de la plus haute importance pour vous.

En effet, un nouveau pokemon est en train d'être distribué gratuitement. De temps à autre, Nintendo et Game Freak nous prépare ce genre de cadeaux, et on ne pourrait pas rêver mieux. En l'occurrence, il s'agit d'un Poussacha, et plus précisément celui de Liko dans la série Pokémon, les horizons. Vous pouvez le récupérer maintenant grâce au code L1K0W1TH906. Pour le coup, pas besoin de vous presser, puisque ça expire seulement le 30 septembre 2024.

Si vous avez envie de récupérer ce Poussacha, il faut juste suivre quelques étapes. C'est une procédure simple, efficace, alors pas besoin de s'inquiéter. Il sera ensuite en votre possession pour toujours. Par ailleurs, sachez qu'il y a également un Pohmarmotte de type Combat et Électrique à obtenir via le code suivant : Y0AS 0B1B 1R1B 1R1. N'hésitez pas à vous en emparer, il est disponible jusqu'au 28 février 2025. Vous avez largement le temps.