Pokemon Ecarlate et Violet régale les joueurs depuis sa sortie. Tout d'abord, il offre un contenu régulier grâce aux raids Teracristal, qui sont surtout destinés à enrichir le contenu de fin de jeu. Ensuite, il a déployé le Volume 1 de son DLC, « Le Masque Turquoise », en septembre. Le Trésor enfoui de la Zone Zéro devait finalement dévoiler la date de sortie de son Volume 2, et ça y est, il l'a fait. C'est une excellente nouvelle pour les fans qui doivent être aux anges.

La deuxième partie du DLC de Pokemon Ecarlate et Violet se dévoile

Les terres de Septentria se sont ouvertes aux dresseurs et dresseuses en septembre dernier. Malheureusement, ce n'était peut-être pas dans l'état qu'on aurait espéré. De nombreux bugs rappelant les débuts de Pokemon Ecarlate et Violet étaient présents, ce qui n'a pas été au goût de la communauté. Cela étant, les problèmes techniques ont été réglés, et il est maintenant possible d'en profiter pleinement. Quoi qu'il en soit, celles et ceux qui se sont frottés à l'extension l'ont probablement terminé. Les personnes concernées attendent sûrement la date de sortie du Volume 2, le « Disque Indigo ». Nous l'avons enfin, et c'est pour bientôt.

La suite de l'extension de Pokemon Ecarlate et Violet arrivera le 14 décembre 2023. La surprise n'est pas vraiment au rendez-vous, puisque c'est exactement ce qui était prévu par Nintendo. Malheureusement, il n'y a pas eu de bande-annonce inédite pour célébrer cette annonce. Idem pour des premières images. Ceci dit, étant donné que la firme vient de dévoiler la date de son arrivée, ça ne saurait tarder. Pour l'instant, il faudra se contenter du peu d'information dont on dispose sur le Volume 2 du DLC.

Pour mémoire, le contenu du « Disque Indigo » promet d'être solide et dense. Au total, on visitera 4 zones artificielles : l'ardente Zone Savane, la luxuriante Zone Côtière, la rude Zone Canyon et la glaciale Zone Polaire. Des pokemon inédits nous attendent dans ces endroits, et on espère en voir un aperçu dans les jours à venir. Malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Pour pallier à l'attente, il est toujours possible de s'attaquer aux défis présents dans le jeu de base.

Un adversaire rare et puissant à combattre dès maintenant

Plus haut, nous vous avons parlé des raids Teracristal. La plupart du temps, ce sont des combats corsés où on va être aidé par d'autres joueurs, ou par l'IA. De belles récompenses sont souvent à la clé, comme des Bonbons Rares. Il ne faut pas rater ce rendez-vous, et justement, il y a actuellement un affrontement digne de ce nom qui va bientôt prendre fin. Il s'agit d'un duel contre la version Hisui de Typhlosion, un pokemon de type Feu et Spectre. Il fait partie des raids Teracristal de rang 7 étoiles, autant dire qu'il donne du fil à retordre. Attention, il peut seulement être capturé une fois par partie, d'où sa rareté. Vous avez jusqu'au 5 novembre pour le faire tomber, bonne chance.