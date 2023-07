Oui, c'est devenu une vraie routine depuis le lancement des deux jeux Pokemon Écarlate et Violet, et les joueurs adorent ça. Il faut aussi dire que tout ce qui est gratuit est plutôt sympa, d'autant plus lorsque ce sont des pokemon, stratégiques et parfois très rares, ou des objets qui sont offerts. Et pour cette nouvelle distribution, on a le droit aux deux !

Un pokemon ultra rare et des objets en cadeau !

Pokemon Écarlate et Violet nous offrent en effet pas moins de deux codes cadeaux mystères. D'un côté, c'est un pokemon extrêmement rare qui est donné. Non pas que son espèce soit difficile à trouver, mais c'est plutôt le fait qu'il soit shiny qui en fait une créature ultra rare. C'est donc un Angoliath, évolution ultime de Grimalin et Fourbelin, qu'il est possible de récupérer dès maintenant en version shiny. Alors oui, pour les plus pointilleux d'entre vous, un shiny donné n'est pas un vrai shiny, mais ça reste tout de même un petit monstre très très rare qui se fera assurément une place dans votre collection.

Enfin, en plus de l'Angoliath, vous pourrez mettre la main sur quelques composants pour faire des sandwichs dans la foulée. Ce n'est pas la folie, mais ça reste sympa, mine de rien.

Code cadeau mystère valide jusqu'au 18 aout 2023 THA1 2022 CHAM P - offre un Angoliath shiny

Code cadeau mystère valide jusqu'au 30 septembre 2023 NATS UN0T 0KKU N - 30 septembre 2023



Comment récupérer les cadeaux mystères

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Deux gros DLC arrive bientôt

Non content de garder son jeu à jour en ajoutant sans cesse de nouveaux défis pour son endgame, notamment avec les raids 7 étoiles, Pokemon Ecarlate et Violet recevront prochainement deux gros DLC. Une toute nouvelle histoire décomposée en deux épisodes qui sortiront en fin d'année. Un premier DLC arrivera dès cet automne tandis que le suivant déboulera à l'hiver. Ces deux épisodes embarqueront avec eux une foule de nouveautés, dont de nouveaux pokemon et des régions encore jamais vues auparavant. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais ils devraient certainement nous donner des nouvelles prochainement.