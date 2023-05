Pokemon Ecarlate et Violet l’avaient promis aux dresseurs, deux pokemon uniques en leur genre et terriblement puissant seront bientôt de retour. On sait désormais quand exactement et il ne faudra pas traîner pour les attraper et les ajouter à votre collection.

Souvenez-vous il y a quelques semaines, Nintendo et Gamefreak nous faisaient découvrir leur deux prochains gros DLC de Pokemon Ecarlate et Violet. Des extensions qui compte bien étendre l’aventure de cette neuvième génération de petits monstres. On y découvrira de nouvelles régions de Paldea et ses alentours, et pas moins de 200 nouveaux pokemon, dont plusieurs seront totalement inédits.

À l’occasion de cette annonce, l’arrivée de deux pokémon légendaires inédits et extrêmement rare a été annoncée. Il s’agissait des deux nouvelles créatures paradoxe inspirées par Suicune et Viridium. Ces derniers étaient capturables dans des raids 7 étoiles exceptionnelles pendant un temps limité. Seulement, voilà, tout le monde n’a pas pu en profiter à cause d’un vilain bug.

Dernière chance pour récupérer ces Pokemon légendaires !

L’un des derniers patchs avait provoqué un bug qui ne permettait pas à tous les dresseurs d’attraper ces deux pokemon surpuissants. À la place, beaucoup n’ont eu qu’un pauvre œuf.

Conscient du problème, Gamefreak a corrigé le tir récemment en déployant une grosse mise à jour. Le studio a par ailleurs annoncé que les deux pokemon paradoxe reviendraient prochainement. Et on a enfin la date de l’événement. Celles et ceux qui ont donc raté la chance de mettre la main sur ces deux créatures légendaires, pourront prochainement se relancer dans les raids 7 étoiles exclusifs.

Serpente-Eau et Vert-de-Fer sont de nouveau disponibles dans Pokemon Ecarlate et Violet du 1er mai au 14 mai 2023. Notez enfin qu’un autre pokemon sera présent dans les raids 7 étoiles le prochain week-end de mai, et que d’autres suivront bien entendu durant le mois.

Les Pokemon paradoxe légendaires Serpente-Eau et Vert-de-Fer dans les raids 7 étoiles A capturer du 1er mai au 14 mai 2023, dernière chance !

Le Lézargus du raid 7 étoiles A capturer dans les raids le week-end du 5 au 7 mai 2023.



Des créatures ultra rare et surtout très puissantes

Que ce soit Serpente-Eau ou Vert-De-Fer, les deux créatures sont non seulement extrêmement rares, puisqu'elles sont uniques en leur genre, mais également très puissante. Elle apparaitront dans les raid niveau 75 et auront toutes les deux des kits particulièrement bien fournis. Ces pokemon légendaires pourront facilement trouver une place dans vos équipes stratégiques.

Serpente-Eau Niveau : 75 Type : Eau Téra Type : Eau Attaque : Hydrovapeur - Draco-Choc - Râle Mâle - Lance-Flammes - bonus : Zénith