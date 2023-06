Pas de créature stratégique surpuissante cette fois, Pokemon Ecarlate et Violet préfèrent ici vous offrir pas moins de deux objets plutôt utiles. Si certains seront certainement déçus de ne pas pouvoir mettre la main sur une nouvelle créature à ajouter à leur collection, d’autres seront certains contents de pouvoir avoir accès à deux compétences à apprendre à leurs pokemon.

Deux nouveaux cadeaux hyper utiles !

Parce que oui, ce sont ici deux attaques qui sont offertes avec ce nouveau code cadeau mystère pour Pokemon Ecarlate et Violet. Une distribution spéciale qui démarre quelques heures seulement avant le coup d’envoi du Summer Game Fest 2023 et qui se terminera le 30 juin prochain. Passé ce délai, il sera trop tard.

Les CT offertes sont des compétences particulièrement efficaces qui iront parfaitement avec vos pokemon de type Sol ou Roche. La première, la CT028 Piétisol, est quelque peu similaire à l’attaque Seisme et provoquera des dégâts d type sol ainsi qu’un ralentissement. La CT Eboulement quant à elle, également offerte, est de type Roche et pourra effrayer la cible en plus d’infliger d’important dégâts.

Code valable jusqu'au 30 juin 2023

PLAYDOUBLE - offre la CT028 Piétisol et la CT086 Eboulement

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Ecarlate & Violet est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Trois gros pokemon arrivent prochainement dans Ecarlate et Violet

En plus de ces cadeaux mystère, vous pourrez prochainement essayer d'attraper trois pokemon particulièrement puissants grâce aux raids 5 et 7 étoiles. Du 16 au 19 juin (à 1h59 du matin) Blindepine, Fort-Ivoire et Roue-de-Fer seront disponibles dans les raids événements. Ces créatures étaient initialement prévues pour le mois dernier, mais à cause de différents problèmes techniques, l'événement a finalement été annulé. Gamefreak a fini par corriger le tir et ouvrira une nouvelle session de chasse dès le week-end prochain. Soyez bien préparé avant de tenter votre chance, ce sera la dernière !