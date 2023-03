Depuis sa sortie en fin d’année 2022, le duo Pokemon Ecarlate & Violet ne cesse de faire plaisir à ses dresseurs en herbe. Les raid événement s’enchaîne, les Pokemon exclusifs pleuvent et les cadeaux mystères sont légion. Bientôt, deux gros DLC verront également le jour et offriront tout un tas de nouveautés. On attend de nouvelles régions à explorer, des personnages inédits à rencontrer et plus de 200 nouveaux Pokemon à capturer. Certains sont d’ailleurs totalement inédits. Ces deux extensions sont attendues pour la fin de l’année. La première partie arrivera cet automne tandis que la seconde déboulera en hiver.

Entre temps, Pokemon Ecarlate et Violet auront le droit à de gros patchs et continueront à offrir des cadeaux mystères régulièrement.

Nouveaux cadeaux mystères pour Pokemon Ecarlate et Violet

Pour finir ce mois de mars 2023, Nintendo offre un nouveau code cadeau mystère à tous les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet. Pas de créatures exclusives cette fois, mais deux CT, des capacités à apprendre à vos petits monstres préférés.

La première est la CT082 Cage Éclair, une attaque spéciale électrique qui permet d’infliger le statut Paralysie à votre adversaire. Elle n’inflige cependant aucun dégât. La seconde technique est la CT087 Provoc qui, comme son nom l'indique, provoque les Pokemon adverses. Ces derniers n’auront alors plus d’autres choix que d’utiliser des attaques offensives à la chaîne durant trois tours. Une technique à utiliser avec stratégie donc.

Notez au passage qu’un autre code cadeau mystère, déjà diffusé depuis un moment, est encore valable jusqu’à la fin du mois. Ce dernier vous permettra de mettre la main sur un lot de capsules Carbone.

Codes cadeaux mystères

ENJ0YBATTLE - offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc -valable jusqu'au 30 avril 2023

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Ecarlate & Violet est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

De gros patchs à venir

Prochainement, Pokemon Ecarlate et Violet auront le droit à un gros patch qui viendra corriger plusieurs bugs gênants. Au mois d’avril notamment, c’est le bug qui empêchait les joueurs de profiter des gros raids légendaires temporaires qui sera corrigé. Vous aurez d’ailleurs une nouvelle occasion de mettre la main sur les Pokemon Paradoxe inédits que sont Serpente-Eau (Suicune) et Vert-de-Fer (Viridium). Enfin, une compatibilité avec Pokemon Home, le logiciel qui permet de transférer et stocker ses petits monstres d’un jeu à l’autre, est également attendue dans les mois à venir. Mais aucune date n’a été donnée pour le moment.

