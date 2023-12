Actuellement, il est encore possible de récupérer plein de cadeaux gratuits dans Pokemon Ecarlate et Violet. C'est une opportunité en or à ne rater sous aucun prétexte.

Vous possédez Pokemon Ecarlate et Violet ? Alors, en ce moment, vous êtes en veine. Le Volume 2 du DLC Le Trésor enfoui de la Zone Zéro est sorti, mais ce n'est pas tout. Régulièrement, il y a des cadeaux à récupérer sans avoir besoin de débourser le moindre centime. Et attention, parfois, c'est du sérieux, avec des créatures légendaires à obtenir. D'ailleurs, il est toujours possible de récupérer une belle quantité de récompenses gratuites. Ne perdez pas trop de temps, car l'offre se termine bientôt pour certaines d'entre elles.

Plein de cadeaux gratuits pour Pokemon Ecarlate et Violet

La période des fêtes de Noël a beau s'être terminée, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de surprises jusqu'à l'année prochaine. Pokemon Ecarlate et Violet a encore des cadeaux sous le manteau, et il vient justement d'en révéler un nouveau. Il s'agit d'un petit bonus, loin d'un Darkrai qui avait pu être donné début décembre. Effectivement, vous pouvez dès maintenant récupérer 30 Quick Ball grâce au code « G0TCHAP0KEM0N ». Il y a une limite de temps, mais il ne faut pas trop s'inquiéter.

Pour le coup, Nintendo ne va pas presser les joueurs. Pour cause, vous avez jusqu'au 28 février 2025 pour réclamer cette récompense. Autant dire qu'il n'y a pas besoin de lancer sa Nintendo Switch en catastrophe. On aurait bien aimé avoir autant de temps devant nous lorsque c'était Mew qui était offert dans Pokemon Ecarlate et Violet. En tout cas, c'est un beau cadeau qui devrait régaler les fans, et qui leur permet de bien s'équiper avant de partir pour le « Disque Indigo », la deuxième partie de l'extension.

D'autres récompenses sont à récupérer

Comme nous l'avons dit plus haut, il y a beaucoup de cadeaux à récupérer dans ce Pokemon, et pourtant, Noël est déjà passé ! Au total, vous pouvez faire usage de dix codes différents, chacun offrant des choses diverses et variées. Par exemple, le code TEAMSTAR va vous permettre d'obtenir un Vrombotor de la Team Star. Voici la liste complète des codes à utiliser, avec les dates d'expiration :

Quick Ball x30 : G0TCHAP0KEM0N - 28 février 2025

: G0TCHAP0KEM0N - 28 février 2025 Ceinture d'expert : SUPEREFFECT1VE - 28 février 2025

: SUPEREFFECT1VE - 28 février 2025 10 CT 223 : Via Internet - Jusqu'à la sortie de la 3.0.1

: Via Internet - Jusqu'à la sortie de la 3.0.1 Master Ball : Via Internet - 3 janvier 2024

: Via Internet - 3 janvier 2024 Lucario Shiny : SH1NYBUDDY - 3 janvier 2024

: SH1NYBUDDY - 3 janvier 2024 Vrombotor de la Team Star : TEAMSTAR - 31 octobre 2024

: TEAMSTAR - 31 octobre 2024 Balbalèze : L1KEAFLUTE - 31 août 2024

: L1KEAFLUTE - 31 août 2024 Mordudor en forme Coffre : SEEY0U1NPALDEA - 30 décembre 2024

: SEEY0U1NPALDEA - 30 décembre 2024 Casquette Terastal : WEARTERASTALCAP - 30 novembre 2024

: WEARTERASTALCAP - 30 novembre 2024 Herbe Mystique Douce ou Herbe Mystique Epicé : SWEET0RSP1CY - 30 septembre 2024

Pour utiliser les fameux codes, voici les étapes qu'il faut suivre dans Pokemon Ecarlate et Violet. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, et on a même mis des exemples pour vous aider :