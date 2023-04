Un nouveau code cadeau mystère vient de tomber pour Pokemon Ecarlate et Violet, et celui-ci offre deux objets particulièrement intéressants pour la stratégie.

Pas de pokemon rares à se mettre sous la dent cette fois, ils sont déjà nombreux à être proposés dans les raids 5 et dans 7 étoiles actuellement. Et si ce n’est pas le cas, ils sont offerts. C’est notamment le cas pour ce pokemon stratégique très puissant qu’il est encore possible de récupérer, ou le Gourmelet spécial qui fait actuellement l’objet d’une distribution partout dans le monde.

Non, cette fois, le code cadeau mystère partagé pour Pokemon Ecarlate et Violet offre deux objets qui seront très utiles à tous ceux qui souhaitent peaufiner leur stratégie.

De nouveaux cadeaux mystères pour Pokemon Ecarlate et Violet

Ce nouveau code cadeau mystère totalement gratuit permet en effet de mettre la main sur deux capacités à apprendre à vos pokemon. Il s’agit ici de la CT116 Piège de Roc et la CT132 Relais. La première CT permet de cerner le terrain de jeu avec des pierres aiguisées. Tous les pokemon ennemis entrant dans la zone de combat recevront alors des dégâts pendant toute la durée du piège.

La seconde CT quant à elle, permet de changer de pokemon en esquivant toute capacité pouvant empêcher cela normalement (ex Piège de Sable). Deux techniques qui vous seront donc utiles pour contrôler le tempo de la partie et punir vos adversaires.

Notez également que plusieurs autres codes cadeaux mystère restent encore valables, l’un d’entre eux donne d’ailleurs deux autres capacités spéciales : La CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc.

Le nouveau code cadeau mystère valable jusqu'au 7 mai

R0CK ANDB AT0N - offre la CT116 Piège de Roc et la CT132 Relais

Codes valides jusqu'en octobre 2023 :

LEVELUP - offre 10 Bonbons Rares

- offre 10 Bonbons Rares REV1VE - offre 5 Rappel Max

- offre 5 Rappel Max CATCHBYBALL - offre un gros lot de pokéballs spéciales

Code encore valide jusqu'au 30 avril 2023 :

ENJ0YBATTLE - offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Ecarlate & Violet est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Quoi de neuf pour les derniers jeux de la licence ?

Pokemon Ecarlate et Violet sont actuellement disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. Les jeux sont régulièrement mis à jour et ont même récemment reçu le fameux gros patch attendu de ce mois d'avril. Malgré les ajouts et les correctifs, ce dernier reste une déception et certaines fonctionnalités, comme la compatibilité totale avec Pokemon HOME sont encore absentes. Cette dernière devrait toutefois arriver prochainement.

Enfin, deux gros DLC sont attendus pour la fin de l'année 2023. Un premier pokemon totalement inédit a d'ailleurs déjà été dévoilé. Notons tout de même que plus de 200 créatures sont attendues dans ces nouvelles extensions.