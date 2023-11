Comme d'habitude, Pokemon Ecarlate et Violet enrichit son contenu en proposant d'affronter un nouvel ennemi rare et puissant. On vous conseille de ne pas manquer cette opportunité.

Avez-vous réussi à arriver au bout de Pokemon Ecarlate et Violet ? Si c'est le cas, vous êtes peut-être parti pour les terres de Septentria. Ces dernières sont accessibles depuis la sortie de l'extension baptisée Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Pour l'instant, les joueurs n'ont accès qu'au Volume 1, mais la suite ne va pas tarder à faire son entrée. Et les dresseurs qui n'ont pas le DLC alors ? Game Freak pense également à eux et apporte régulièrement du nouveau contenu pour les occuper. Le dernier ajout en date va d'ailleurs sûrement les intéresser.

Un pokemon ultra rare bientôt disponible gratuitement

Si vous avez fait Pokemon Ecarlate et Violet, alors les raids Teracristal n'ont probablement aucun secret pour vous. Nous allons tout de même procéder à une piqûre de rappel pour les retardataires. Il s'agit de combats plutôt corsés qui peuvent être menés avec d'autres joueurs ou l'IA. Globalement, ils représentent une grosse partie du contenu de fin de jeu. Les affrontements plus durs, mais promettent de belles récompenses à la clé si on en arrive à bout. De plus, le pokemon qu'on défie en duel est souvent assez rare, ce qui fait de lui une cible de choix.

Aujourd'hui marque la fin de l'événement qui demande de faire face à la forme basique d'Evoli. Si vous n'avez pas eu le temps d'y prendre part, pas de panique, un autre va venir le remplacer. Dès le 24 novembre prochain, il sera possible d'affronter la forme Hisui de Clamiral au cours d'un raid Teracristal de rang 7 étoiles. Il faudra se frotter à son type Eau, donc préparez bien votre équipe en conséquence. Le combat s'annonce des plus ardus, mais on vous invite à ne surtout pas faire l'impasse sur ce pokemon.

Pour cause, ce Clamiral ne peut être attrapé qu'une seule fois par partie. C'est pour cette raison qu'il est considéré comme étant très rare, d'où l'urgence. Néanmoins, il se peut que vous n'ayez pas le temps d'aller l'attraper. Si c'est le cas, soyez rassuré, puisque les développeurs ont prévu le coup. Le raid contre ce pokemon sera de retour du 1er au 3 décembre 2023. Par contre, ce sera la dernière occasion de s'en emparer. Après ça, il s'envolera pour de bon (vers d'autres cieux).

Quid de la suite du DLC ?

En septembre dernier, le « Masque Turquoise » s'est offert aux détenteurs de l'extension de Pokemon Ecarlate et Violet. Alors oui, ce n'était pas forcément dans l'état espéré, mais depuis, le tir a été rectifié par le studio. Maintenant, on attend sa suite, le « Disque Indigo », dont l'arrivée est fixée au 14 décembre 2023. Le timing est bien choisi, puisqu'on rentre doucement, mais sûrement dans la période des fêtes. Ça pourrait même motiver certaines personnes à passer à la caisse, vu que le contenu sera alors massif. Gardez bien en tête que le DLC ajoutera quatre zones inédites avec leur lot de nouveaux pokemon.