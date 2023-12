C'est votre dernière chance pour attraper ce pokemon ultra rare et puissant dans Ecarlate et Violet. Ne faites surtout pas l'impasse dessus, vous risquez de le regretter.

Pokemon Ecarlate et Violet a pour habitude d'enrichir son contenu d'une façon bien spécifique. En septembre, il l'a fait de manière assez directe en déployant la première partie de son extension baptisée Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui ne possèdent pas le DLC ? Ces derniers vont pouvoir se rabattre sur un nouveau pokemon qui est officiellement de retour dans l'aventure. C'est votre dernière chance de le récupérer, alors ne ratez pas cette occasion.

Une dernière chance pour capturer ce pokemon rare

Lorsqu'on arrive au bout d'Ecarlate ou Violet, qu'est-ce qui nous reste exactement à faire ? Game Freak a pensé à tout en incluant les raids Teracristal. Ces combats plutôt ardus ont la particularité d'être disputés aux côtés d'autres joueurs ou de l'IA. Le principe est simple, on entre à plusieurs en duel contre un pokemon plus ou moins puissant, et une fois vaincu, celui-ci laisse tomber des récompenses alléchantes. Un nouveau raid est justement disponible dès maintenant, mais on vous conseille de ne pas traîner, car il ne sera là que pour quelques jours.

En effet, le raid de rang 7 étoiles contre la forme Hisui de Clamiral est de retour. Il s'annonce corsé, d'autant plus qu'il faudra ici affronter son type Eau. Il ne vous reste plus qu'à établir votre meilleure stratégie pour en venir à bout, mais ne prenez pas trop votre temps. Pour cause, il est possible de le combattre jusqu'au 3 décembre 2023, mais passé cette date, il disparaîtra pour de bon. Sachez également que ce pokemon ne peut être attrapé qu'une seule fois par partie. Il est donc considéré comme étant très rare, d'où l'importance de se presser.

La deuxième partie du DLC arrive enfin

Ce Clamiral sera clairement un bel ajout à votre collection. En particulier si vous comptez vous frotter à la suite de l'extension de Pokemon Ecarlate et Violet. « Le Disque Indigo » s'est longtemps fait discret, mais il a finalement dévoilé sa date de sortie il y a environ un mois. Le Volume 2 arrivera ainsi le 14 décembre 2023, ce qui était dans les plans de Nintendo. On remarque aussi que ça tombe pile pendant la période des fêtes de Noël, et ça devrait inciter plus de monde à sauter le pas pour mettre le jeu sous le sapin.

Quant au contenu, il ne s'est toujours pas laissé approcher d'une quelconque manière. En fait, on n'a même pas de bande-annonce à se mettre sous la dent. On arrive bientôt à la date butoir, et il se peut que Big N se contente simplement de publier un trailer de lancement. La firme semble vouloir garder la surprise jusqu'au bout, ce qui ne manquera pas d'en frustrer certains. Pour pallier l'attente, il est toujours possible de s'attaquer aux défis présents dans Pokemon Ecarlate et Violet.