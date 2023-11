Nous ne sommes même pas encore au mois de décembre, et pourtant, Pokemon Ecarlate et Violet a décidé de fêter Noël avant l'heure. Ce n'est pas la première fois que le jeu offre des cadeaux, et Nintendo ne semble pas vouloir arrêter de sitôt. Et donc, qu'avons-nous au menu du jour ? Préparez-vous, car ça pourrait être un bel ajout à votre collection. Du moins, si vous décidez de le récupérer, et attention il y a une date limite.

Un pokemon gratuit à récupérer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Par le passé, ce nouvel opus a déjà offert des pokemon comme Mew ou Balbalèze (ce dernier est toujours disponible avec le code L1KEAFLUTE jusqu'au 31 août prochain). Sa générosité n'est plus à prouver, et dès aujourd'hui, vous allez pouvoir en obtenir un nouveau, sans frais supplémentaires. Il s'agit de Vrombotor de la Team Star, une créature de type Acier et Poison, issu de la neuvième génération. Il peut être attrapé dans divers endroits, comme le Mont Nappé ou les Zone Nord n° 1 et 2. Les fins connaisseurs savent sûrement que nous avons là l'évolution du petit Vrombi.

Pour vous en emparer, rien de bien compliqué, il suffit de rentrer le code suivant dans l'option Cadeau mystère : TEAMSTAR. Vous avez jusqu'au 31 octobre 2024 pour l'utiliser, donc il n'y a pas lieu de se presser. Mais pourquoi un tel cadeau ? Tout simplement parce que Big N souhaite fêter la sortie du troisième épisode de la websérie Pokemon baptisée Les Vents de Paldea. Cette dernière est arrivée en septembre dernier, et elle nous est proposée par Wit Studio. Nous n'avons pas affaire à n'importe qui, puisqu'on lui doit notamment la série d'animation Pokemon : Hisuian Snow.

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code TEAMSTAR et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

C'est quoi la suite ? Pokemon Ecarlate et Violet a dévoilé en septembre son DLC intitulé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Il est découpé en deux parties, et pour l'instant, seul le Volume 1, le « Masque Turquoise », est disponible. Toutefois, sa suite ne va pas tarder à arriver. « Le Disque Indigo » débarquera le 14 décembre 2023, une date qui n'est pas anodine, puisque nous approchons des fêtes de Noël. Au programme, quatre zones inédites avec leur lot de nouveaux pokemon. Actuellement, nous n'avons pas de trailer à se mettre sous la dent, mais ça ne saurait tarder. D'ici quelques heures, un autre pokemon gratuit ultra et surpuissant sera disponible.