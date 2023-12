Pokemon Ecarlate et Violet a une habitude bien connue de ses détenteurs. Il met souvent son costume de Père Noël pour faire des cadeaux à la communauté, peu importe la période de l'année. On parle bien de contenu gratuit à récupérer, et ça, on ne crache pas dessus. Bientôt, il sera d'ailleurs possible d'en obtenir, mais il ne faudra surtout pas traîner. D'autant plus que c'est lié à un bug assez gênant.

Un gros cadeau arrive bientôt dans Pokemon Ecarlate et Violet

Il y a peu, le jeu a eu droit à sa version 3.0.0. Néanmoins, celle-ci n'a pas été accueillie à bras ouverts par les joueurs. Pour cause, elle a amené quelques problèmes techniques dans l'expérience. Game Freak est sur le coup, et un patch sera déployé en janvier 2024 pour venir tacler ces vilains bugs. En attendant, il faut prendre son mal en patience. Pour autant, le studio tient à faire les choses bien. Ainsi, à partir du 26 décembre, il sera possible de s'emparer d'une récompense bien précise, sans mettre la main au portefeuille.

En effet, ce sera le moment d'obtenir un total de 10 CT 223 (Capsules Techniques). Pourquoi ça précisément ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, elle ne peut être fabriquée que dans une seule version de Pokemon Ecarlate et Violet. Du coup, ce n'est pas passé auprès de tout le monde, même si ce n'est clairement pas intentionnel. Pour pallier le souci, le studio a donc prévu cet événement qui arrivera à son terme lorsque la mise à jour 3.0.1 sera mise en place (puisqu'elle s'occupera de faire disparaître ce problème). Pour en profiter le jour venu, rendez-vous sur « Cadeaux Mystères » puis dans la partie « Recevoir via Internet ».

D'autres cadeaux gratuits sont disponibles

Si ce n'est pas trop à votre goût, pas de panique, il y a encore des pokemon qui peuvent être récupérés gratuitement. Il s'agit dans un premier temps de Lucario dans sa version Shiny. Plutôt rare, et donc à ne surtout pas louper. D'autant plus que l'offre prendra fin le 3 janvier 2024. Vous l'avez déjà où il ne vous intéresse pas ? Qu'à cela ne tienne, Mordudor dans sa forme « coffre » est également disponible, cette fois, jusqu'au 30 novembre 2024. Deux codes sont à utiliser pour les avoir, et vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour en faire usage.