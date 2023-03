Pokemon Ecarlate et Violet se sont mis à jour il y a peu afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de lier le jeu a Pokemon GO. Il est également possible de participer à de nouveaux Raid 7 étoiles pour capturer deux Pokemon légendaires Paradoxe inédits. Enfin, les jeux se préparent à l’arrivée prochaine de deux DLC, et il est possible de les préacheter dès maintenant afin de mettre la main sur un Pokemon exclusif. De bonnes nouvelles pour les joueurs, certes, mais il y a une grosse ombre au tableau.

Un bug peut supprimer vos sauvegardes de Pokemon Ecarlate et Violet

Il semblerait en effet que de gros bugs soient également de la partie et plusieurs joueurs ont eu la désagréable surprise de voir leur partie totalement supprimée. La raison d’un tel plantage n’est pas connue et pour le moment, ce bugs semble être relativement « rare ».

Certains joueurs ont eu une corruption de données peu de temps après être passés à la caisse pour mettre la main sur le nouveau DLC, après avoir lié leur jeu à Pokemon GO, tandis que certains n’ont tout simplement rien fait de tout ça.

Le souci a été relevé il y a quelques jours, mais commence à enfler depuis ces dernières heures. D’après certains utilisateurs de Reddit, le support de Nintendo ne répond pas et / ou n’a pas de solution.

Pour nous assurer de la chose, nous avons nous-même contacté ce dernier et nous sommes actuellement en attente d’une réponse du support.

Sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, les joueurs quant à eux mènent l’enquête encore aujourd'hui, sans succès pour le moment malheureusement.

Il semblerait qu'il y ait des rapports sur des sauvegardes de Pokemon Ecarlate et Violet qui auraient été corrompues après la connexion avec Pokemon GO. Cela semble très rare mais bien sûr un peu inquiétant. J'ai quelques théories sur la façon dont cela pourrait se produire, mais je ne suis pas GameFreak. J'espère qu'ils trouveront la cause de ce problème et le régleront au plus vite. Joe Merrick (Serebii) - Twitter

Nintendo n'a confirmé qu'un problème mineur pour le moment

Pour le moment, Nintendo ne rapporte qu’un bug mineur lié au patch 1.2 d'Ecarlate et Violet et qui concernerait les deux nouveaux Pokemon légendaire Paradoxe. Certains joueurs ont en effet des soucis lorsqu’ils lancent les Raid Tera 7 étoiles événement et un œuf remplace les Pokemon tant convoités. Un problème qui est lié à un bug de synchronisation avec les nouvelles données. Nintendo conseille donc de bien faire la mise à jour 1.2 avant de lancer l’événement.

Via le site officiel Nintendo

Pour l’heure, il est donc recommandé de faire attention bien que personne ne puisse dire d’où provient le problème capable de corrompre les sauvegardes. Si les rapports de bug se multiplient, Nintendo devrait très rapidement identifier et corriger le problème. Mais à l’heure où ses lignes sont écrites, aucune communication officielle n’a été faite sur le sujet. Il faut donc attendre.