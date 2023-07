Pokemon Ecarlate & Violet continuent leur petit bonhomme de chemin. Nombreux sont les joueurs qui continuent d’arpenter Paldea pour remplir leur Pokédex ou partir à la chasse aux shiny. Ils ont clairement de quoi s’occuper avant la sortie du premier DLC payant à l’automne prochain, mais Game Freak n’hésite pas à pimenter leurs parties à l’aide de raids 7 étoiles réguliers. Le dernier en date est toujours disponible et il s’accompagne désormais de cadeaux gratuits qui auront une grande utilité pour tout dresseur qui se respecte.

Un nouveau cadeau gratuit pour les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet

La distribution de cadeaux continue. Les joueuses et les joueurs les plus fidèles en ont l’habitude maintenant, les développeurs proposent régulièrement d’obtenir tout un tas de récompenses via des codes, appelés Cadeaux Mystères. Justement, en début de juillet caniculaire, Game Freak vous propose de mettre la main sur des objets forts utiles. Pokemon Ecarlate & Violet a en effet accueilli la mécanique de la Téracristallisation. Un ajout ingénieux, qui permet aux pokémon de changer temporairement de type lors des combats. Les dresseurs les plus pointilleux peuvent même changer le type Téracristal de chacune de leurs créatures préférées grâce à un objet nommé Téra Eclat. Il en faut en revanche 50 d’un même type pour pouvoir apporter des modifications. Et aujourd’hui, les développeurs vous évitent une séance de farm lors des raids grâce à un nouveau code cadeau gratuit de Pokemon Ecarlate & Violet.

Le Cadeau Mystère du mois vous permettra en effet d’obtenir 50 Téra-Éclats Combat. Pour ce faire, il vous suffit de rentrer le code TERATYPECHANGE dans la section « Cadeaux Mystère » du Poké Portail avant le 31 juillet 2023 à 16h59, heure française. Si c’est première fois, voici la marche à suivre en détail :

Ouvrir le menu principal et allez dans le Poké Portail

Sélection l’option « Cadeaux Mystère » tout en bas

Cliquez dessus et choisissez l’option « via code ou mot de passe »

Entrez le code TERATYPECHANGE

Les objets apparaîtront ensuite dans votre sac directement

Un raid 7 étoiles actuellement disponible

En parallèle justement, un nouveau raid Téracristal sept étoiles bat actuellement son plein dans Pokemon Ecarlate & Violet. C’est un Goupelin surpuissant et type Fée possédant l’Insigne Surpuissant et des statistiques améliorées qui peut actuellement être capturé jusqu’au 10 juillet à 1h59. Il reviendra ensuite du 14 juillet à 1h00 du matin jusqu’au 17 juillet à 1h59. Cette version spéciale du pokémon adoré par une partie de la communauté ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde, mais vous pourrez l’affronter autant de fois que vous voulez. Là encore, si vous avez craqué pour Pokemon Ecarlate & Violet pendant les soldes d’été et que tout ça est nouveau pour vous, voici la marche à suivre :