Pokemon Ecarlate & Violet atomisent totalement God of War Ragnarok. Cette nouvelle version pourrait même devenir le jeu le plus vendu de tous les temps à ce rythme.

Nintendo se frotte les mains. Tandis que certains joueurs se font rembourser Pokemon Ecarlate & Violet à cause des trop nombreux bugs qui peuvent entacher l’expérience, les jeux se vendent à une vitesse hallucinante. Les nouvelles exclusivités Nintendo Switch explosent tout sur leur passage et enchaînent les nouveaux records. Un point sur les premiers chiffres vertigineux.

Pokemon Ecarlate & Violet bat tous les records

Pokemon Ecarlate & Violet sont en passe de devenir l’un des jeux les plus vendus de l’histoire. Ce n’est pas un secret, les jeux Pokemon sont des cartons monstrueux à chaque fois, mais les dernières itérations connaissent un succès presque insolent au vu de leur état à leur lancement. Les titres sont criblés de bugs et techniquement désastreux, mais cela ne les empêchent pas d’exploser God of War Ragnarok. En seulement trois jours, Pokemon Ecarlate & Violet s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires, contre 5 millions en une semaine pour l’exclusivité PS5, alors que c’est celle qui s’est vendue le plus rapidement de toute l’histoire de PlayStation.

A vrai dire, Pokemon Ecarlate & Violet a déjà battu plusieurs records. C’est à la fois le plus gros lancement d’un jeu Pokemon, le plus gros lancement Nintendo Switch à ce jour, mais aussi le plus gros lancement Nintendo de l’histoire tout court. Rien que ça ! Malgré les bugs, la nouvelle approche axée open world a attiré les joueurs par millions et les chiffres risquent encore de grimper dans les semaines à venir. Au Japon, Pokemon Ecarlate & Violet a déjà trouvé 4 millions de joueurs en l’espace de trois jours uniquement. Le record absolu reste toujours entre les mains de Pokemon Rouge & Bleu, qui reste l’épisode le plus vendu de la saga avec 31 millions d’exemplaires écoulés.